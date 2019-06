Nokia 2 2 con Android One è ufficiale | è il più economico a ricevere Android Q

HMD Global pronta con due nuovi smartphone : ecco Nokia 5.2 e Nokia 6.2 : Nelle scorse ore si è diffusa l'anticipazione secondo cui a breve il produttore lancerà due nuovi smartphone: stiamo parlando di Nokia 5.2 e Nokia 6.2 L'articolo HMD Global pronta con due nuovi smartphone: ecco Nokia 5.2 e Nokia 6.2 proviene da TuttoAndroid.

Nokia 4.2 : un completo ed economico smartphone acquistabile a 169 euro : Arriva in Italia uno smartphone di fascia medio-bassa con schermo da 5,71 pollici e sistema operativo Android 9 Pie

L'FCC certifica il Nokia Wasp - smartphone di fascia bassa che potrebbe essere lanciato con il nome di Nokia 2.2 : Dal database dell'FCC (l'ente statunitense che si occupa di telecomunicazioni) arrivano interessanti informazioni relative a Nokia Wasp

Nokia TA-1182 con Snapdragon 429 e batteria da 4.000 mAh ottiene la certificazione FCC : Nokia TA-1182 ha appena ottenuto la sua certificazione da parte della FCC rivelando un SoC Qualcomm Snapdragon 429 e una batteria da 4.000 mAh.

TWRP amplia la platea dei dispositivi supportati - con la "sorpresa" Nokia 6.1 Plus : Non ha bisogno di presentazioni TeamWin Recovery Project, meglio conosciuta come TWRP o come la recovery modificata più nota e utilizzata al mondo

Alcuni Nokia 9 PureView potrebbero avere problemi con il sensore per le impronte digitali : Stando ad un video pubblicato da Decoded Pixel, l'ultimo aggiornamento non avrebbe apportato i miglioramenti sperati al sensore di impronte del Nokia 9 PureView

Nokia 9 PureView è arrivato in Italia - con le sue 5 fotocamere : E’ innegabile come l’ultimo smartphone top di gamma targato HMD Global a marchio Nokia, si sia fatto attendere per molto più tempo del previsto. Dopo mesi di indiscrezioni che aggiungevano ogni volta dettagli interessanti, la presentazione è avvenuta nel corso del Mobile World Congress 2019 di Barcellona. Nokia 9 PureView, questo il nome dello smartphone, è stato svelato ufficialmente, e tra le sue caratteristiche distintive spicca ...

