eurogamer

(Di giovedì 6 giugno 2019) Devolver Digital e Deadtoast hanno svelato la data di lancio di My. Come riporta il comunicato ufficiale infatti, lo sparatutto a tema frutta sarà disponibile per PC e Nintendo Switch dal 20 di, ovvero tra circa due settimane a partire da oggi.Presentato con un trailer disponibile qui di seguito, il gioco si propone al prezzo di 19,99 euro, mentre se procederemo al preordine otterremo subito uno sconto pari al 15%, il che non è niente male se contate di acquistarlo.Myè uno sparatutto incentrato sul tema dell'amicizia, ma anche sull'immaginazione e "sulle fatiche di un uomo per obliterare chiunque si metta sul suo cammino per volere di una banana senziente".Leggi altro...

Eurogamer_it : My Friend Pedro arriverà il 20 giugno #MyFriendPedro - FPSREPORTER : My Friend Pedro in uscita il 20 giugno - MadWin_IT : RT Gameblog: il mio amico Pedro data di uscita del libro video e dà la banana -