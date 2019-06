(Di giovedì 6 giugno 2019)Diè chiaro: non ci sarà una. Nelle trattative che si aprono ora fra Roma e Bruxelles, per evitare la procedura d'infrazione bisognerà spiegare ledel governo su quanto fatto fino ad ora. "E sia ben chiara una cosa: questa trattativa non la devono fare i burocrati, ma deve passare anche per il Parlamento in modo tale da mettere tutti i paletti politici che servono per tutelare i cittadini".