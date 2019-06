L' E3 2019 è alle porte e su Amazon spuntano una marea di placeholder per giochi Sony

Canapa Festival Forlì 2019 a tutto food - dalle piadine di canapa ai biscotti - fino all’olio di semi di canapa : Al via dal 7 al 9 giugno la quarta edizione del canapa Festival presso il Parco Fluviale di Castrocaro Terme. La kermesse dedicata alla canapa torna anche quest’anno con un programma ricco di eventi, ospiti e speciali iniziative che consacrano la manifestazione come un punto di riferimento del settore a livello locale e nazionale. La manifestazione offrirà un’ampia panoramica sull’attuale settore della canapa nei suoi molteplici usi, attraverso ...

Ginnastica ritmica - European Games 2019 : le convocate dell’Italia. Farfalle a caccia di gloria : L’Italia della Ginnastica ritmica si presenterà con grandi ambizioni agli European Games 2019, competizione multisportiva che si disputerà a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno. Le Farfalle andranno a caccia del podio dopo aver brillato in Coppa del Mondo, le azzurre vogliono fare la differenza sia nel concorso generale (prova olimpica) che nelle varie specialità col sogno di riscattare l’opaca prestazione di quattro anni fa ...

Sollevamento pesi - Mondiali juniores 2019 : Alessia Durante fuori dalle medaglie - prova strepitosa per Katherine Nye : Quinta giornata di gare a Suva (nelle Isole Fiji), dove è in corso l’edizione 2019 dei Mondiali juniores di Sollevamento pesi, aperti dal triplo successo dell’egiziano Ahmed Ali nella categoria degli 89 kg maschili, per un dominio iniziato nella gara di strappo, sollevando 165 kg, ben 4 kg in più dell’iraniano Afshin Taheri, e 5 kg in più del russo Artur Babayan. Cambia il podio nello slancio, dove Ali si impone con 200 kg, ...

Altre 21 balene pilota massacrate alle isole Faroe : già 480 i cetacei uccisi nel 2019 : Sea Shepherd Conservation Society ha comunicato che Altre 21 balene pilota (o globicefali) sono state massacrate alle isole Faroe. I cetacei sono stati spinti da una piccola flotta a spiaggiarsi a Fuglafirður, dove gli uomini li hanno massacrati con coltelli e uncini. Si è trattato dell'ottava "grindadrap" dell'anno. Con questa nuova mattanza, dall'inizio del 2019 il computo totale di mammiferi marini uccisi nell'arcipelago è salito a 480. ...

Beautiful Anticipazioni 5 giugno 2019 : Taylor pugnala Hope alle spalle prima delle nozze : Taylor cerca di convincere Steffy a non partecipare alla cerimonia di nozze tra Hope e Liam. La dottoressa ha un piano per boicottare il matrimonio.

Star Wars Jedi : Fallen Order sarà mostrato anche alla conferenza E3 2019 di Microsoft : Sapevamo già che avremmo dato un'occhiata all'imminente Star Wars Jedi: Fallen Order di EA e Respawn questo sabato all'EA Play, ma ora sembra che otterremo un ulteriore sguardo al gioco nel prossimo weekend, riporta Dualshockers.Come comunicato dall'account ufficiale Xbox su Twitter, Star Wars Jedi: Fallen Order sarà presente alla conferenza di Microsoft che si terrà domenica 9 giugno. Ulteriori dettagli su ciò che verrà mostrato non sono ...

Star Wars Jedi : Fallen Order sarà mostrato alla conferenza E3 2019 di Microsoft : Sapevamo già che avremmo dato un'occhiata all'imminente Star Wars Jedi: Fallen Order di EA e Respawn questo sabato all'EA Play, ma ora sembra che otterremo un ulteriore sguardo al gioco nel prossimo weekend, riporta Dualshockers.Come comunicato dall'account ufficiale Xbox su Twitter, Star Wars Jedi: Fallen Order sarà presente alla conferenza di Microsoft che si terrà domenica 9 giugno. Ulteriori dettagli su ciò che verrà mostrato non sono ...

The Voice of Italy 2019 - la finale in tempo reale dalle ore 21 : 05 : The Voice of Italy 2019 è il talent show condotto da Simona Ventura, con Morgan, Gigi D'Alessio, Elettra Lamborghini e Guè Pequeno nel ruolo di coach, in onda su Rai 2, ogni martedì in prima serata.The Voice of Italy 2019: le anticipazioni della finaleprosegui la letturaThe Voice of Italy 2019, la finale in tempo reale dalle ore 21:05 pubblicato su TVBlog.it 04 giugno 2019 20:05.

Anche i dem hanno la loro "bestia" : alle europee 2019 il Pd ha speso più di tutti in propaganda online : Altro che Bestia di Matteo Salvini, è il Partito Democratico a guidare la classifica delle spese effettuate dai partiti sui social network durante la campagna elettorale per le europee. Lo rileva Openpolis che ha analizzato le sponsorizzazioni dei profili politici da marzo a maggio. In questo periodo, nel complesso, sono stati spesi circa 660mila euro: 568 su Facebook e 92 su Google.Come detto, il Pd ha speso più di ...

Mondiali di calcio femminile – Da Martina Rosucci ad Abby Dahlkemper : le calciatrici più sexy di Francia 2019 [GALLERY] : Atletiche, belle e sensuali: dall’italiana Martina Rosucci alla statuinitense Abby Dahlkemper, le calciatrici più sexy dei Mondiali di calcio femminile 2019 Inizieranno venerdì i Mondiali di calcio femminile 2019: in Francia le 24 squadre qualificate per la rassegna iridata si sfideranno per andare a caccia del titolo di Campione del Mondo. Se lo scorso anno gli appassionati italiani di calcio non hanno potuto fare il tifo per gli ...

Beautiful Anticipazioni 5 giugno 2019 : Taylor pugnala alle spalle Hope : Taylor cerca di convincere Steffy a non partecipare alla cerimonia di nozze tra Hope e Liam. La dottoressa ha un piano per boicottare il matrimonio.

Sollevamento pesi - Mondiali juniores 2019 : la cinese Guifang Liao domina nei 64 kg femminili - oro anche alle Samoa : Quarta giornata di gare a Suva, nelle Fiji, dove sono in corso i Mondiali juniores di Sollevamento pesi 2019, aperti nella primissima mattinata italiana dal dominio della cinese Guifang Liao nella categoria dei 64 kg femminili, con l’asiatica capace di conquistare il primo oro nello strappo, sollevando 102 kg al secondo tentativo. Seconda piazza per l’ecuadoriana Angie Palacios, con 101 kg, mentre il bronzo va alla turca Nuray ...

The Voice of Italy 2019 - la finale in diretta dalle ore 21 : 05 : The Voice of Italy 2019 è il talent show condotto da Simona Ventura, con Morgan, Gigi D'Alessio, Elettra Lamborghini e Guè Pequeno nel ruolo di coach, in onda su Rai 2, ogni martedì in prima serata.The Voice of Italy 2019: le anticipazioni della finaleprosegui la letturaThe Voice of Italy 2019, la finale in diretta dalle ore 21:05 pubblicato su TVBlog.it 04 giugno 2019 07:51.

Reazione a Catena : la puntata del 3 giugno 2019 in diretta dalle ore 18 : 45 : Reazione a Catena è il quiz show condotto da Marco Liorni, in onda su Rai 1, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 18:45.Reazione a Catena: le anticipazioniprosegui la letturaReazione a Catena: la puntata del 3 giugno 2019 in diretta dalle ore 18:45 pubblicato su TVBlog.it 03 giugno 2019 17:35.