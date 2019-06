Lazio | UFFICIALE | Simone Inzaghi ha rinnovato fino al 2021

Lazio - adesso è ufficiale : rinnovo del contratto per Simone Inzaghi : Lo aveva annunciato qualche giorno fa il presidente biancoceleste Claudio Lotito. Mancava soltanto l’ufficialità, che adesso è arrivata: la Lazio e Simone Inzaghi ancora insieme, rinnovo del contratto per il tecnico fino al 30 giugno 2021. Ecco il comunicato della società. “La S.S. Lazio comunica di aver rinnovato e prolungato il contratto di lavoro del Sig. Simone Inzaghi fino al 30/06/2021. La scelta di proseguire questo ...

Ufo - il Pentagono ha diffuso un video ufficiale. In attesa di nuove ‘riveLazioni’ : Continua l’eco mediatica suscitata dai vari articoli pubblicati negli Usa, tra cui emergono, per rilevanza, quelli del Washington Post e del New York Times usciti quasi in contemporanea, in uno scenario nostrano caratterizzato da una robusta dose di confusione e fraintendimenti. La confusione è dovuta soprattutto alle nuove sigle adottate. All’acronimo Ufo, sempre più considerato scomodo in quanto dequalificato, si tende infatti a ...

Calciomercato Lazio - ufficiale il rinnovo di Lucas Leiva fino al 2022 : "rinnovo scelta facile, a Roma sto bene" Il rinnovo era già nell'aria e Lucas Leiva lo ha commentato così in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport: "A Roma mi sono sentito bene dal primo ...

JWoww ha reso ufficiale la nuova reLazione su Instagram : ecco chi è il fidanzato : <3 The post JWoww ha reso ufficiale la nuova relazione su Instagram: ecco chi è il fidanzato appeared first on News Mtv Italia.