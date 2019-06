La Spezia - violenze su 3 donne in un solo mese : ivoriano in manette : Federico Garau Lo straniero è finito dietro le sbarre del carcere, come determinato dal Gip, dove attende la prima udienza del processo nei suoi confronti: per lui l'accusa di violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate Si è reso protagonista di ben 3 episodi di violenza nei confronti di altrettante donne in un solo mese il richiedente asilo della Costa d'Avorio finito finalmente dietro le sbarre a La Spezia. Il primo ...