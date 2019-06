Governo | incontro positivo  tra Salvini e Di Maio

Palazzo Chigi - incontro tra Salvini e Di Maio : " Governo va avanti - ora giù le tasse" : "Il governo deve andare avanti " si legge in una nota congiunta diffusa da 5 Stelle e Lega alla fine dell’ incontro di oggi a Palazzo Chigi tra i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini . Nel vertice a due è stato fatto, si fa sapere, il punto sull’azione di governo e sulle priorità del breve e brevissimo periodo tra cui quella di riavviare un dialogo positivo con l'Ue che abbia al centro "gli italiani, dopo anni di governi passivi". Tra ...

Luigi Di Maio - incontro al Quirinale con Sergio Mattarella : il M5s vuole che il Governo vada avanti : Luigi Di Maio è stato ricevuto da Sergio Mattarella al Quirinale dopo il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte con il suo ultimatum al governo . L' incontro non era stato prefissato e il vicepremier cinque stelle è salito al Colle per confermare la volontà del Movimento di andare avanti

Scuola - PAS docenti 36 mesi e reclutamento ultime notizie : fissato incontro chiave Governo -sindacati : Il Ministero dell’istruzione ha convocato le organizzazioni sindacali per lunedì prossimo, 3 giugno, alle ore 12,30 per la prosecuzione dei lavori del tavolo tematico sul reclutamento scolastico. Lo hanno annunciato i sindacati attraverso una nota pubblicata sui rispettivi siti ufficiali: ‘Ci aspettiamo che l’amministrazione – scrive la Flc-Cgil – che già si è informalmente espressa sulle nostre rivendicazioni, dia una ...

Governo ultime notizie : incontro Conte-Salvini a Palazzo Chigi : Governo ultime notizie : incontro Conte-Salvini a Palazzo Chigi Primo confronto post elettorale tra gli azionisti di Governo . Dopo l’exploit della Lega e la brusca frenata del Movimento Cinque Stelle alle elezioni europee, i vertici del Governo gialloverde si riuniscono per fare il punto sugli equilibri interni all’esecutivo. Il presidente Giuseppe Conte in una nota ha fatto sapere di aver avuto un confronto approfondito, ma ...

Scuola - contratto e aumento stipendi ultime notizie : esito incontro Governo -sindacati : Nella giornata di ieri, le rappresentanze sindacali hanno incontrato quelle del Governo nel primo di una serie di confronti sul prossimo rinnovo di contratto e sulla questione degli aumenti stipendi ali per il personale scolastico. contratto Scuola e aumenti stipendi ali: ecco di cosa si è parlato nell’ incontro di ieri In una nota congiunta, Flc-Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda, ovvero i sindacati firmatari dell’intesa dello scorso 24 ...

Scuola - precariato ultime notizie : esito dell’incontro Governo-sindacati : Nel pomeriggio di ieri, 16 maggio, le rappresentanze dei sindacati e del Ministero dell’Istruzione si sono incontrati per proseguire il confronto sul tema del precariato, secondo l’intesa raggiunta da Governo e parti sociali lo scorso 24 aprile. Incontro Miur-sindacati: la proposta sindacale per i docenti con 36 mesi di servizio Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, non era presente all’incontro a causa di impegni ...