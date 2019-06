CorMez | Koulibaly non si tocca

ilnapolista

(Di giovedì 6 giugno 2019)non si! Lo conferma il Corriere del Mezzogiorno, in un pezzo dove specifica che la clausola di 150 milioni è valida solo per l’estero e che il campione azzurro non è assolutamente sul mercato. Questa la risposta del Napoli alle voci che vorrebbero Psg e Machester United sul difensore azzurro, Nella giornata di ieri era uscita la notizia di un’offerta dello United di 95 milioni per portare oltremanica, dopo quelli del Real, ma la risposta di De Laurentiis è sempre la stessa. Avevano preoccupato anche le che lo vorrebbero come prima richiesta di Maurizio Sarri se arrivasse sulla panchina della Juventus, proprio lui autore del celebre gol di testa che li mise ko. Il presidente aveva già rassicurato Ancelotti e i tifosi, Kalidou è il perno della difesa delNapoli e la prossima stagione si potrà contare ancora su di lui per difendersi dagli ...

