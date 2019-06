Con watchOS 6 l’Apple Watch diventa un centro di controllo completo per la salute

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 giugno 2019) Gli annunci di Apple alla conferenza mondiale degli sviluppatori sono stati talmente tanti che in un primo momento alcuni dettagli sono passati in secondo piano. Ieri abbiamo approfondito le novità sulla gestione della batteria degli iPhone, oggi ci occupiamo di6, la nuova versione del sistema operativo per gli Apple, che trasformerà lo smartin undiper la. Più che i memo vocali e l’audio in streaming, la vera novità sono le numerose aggiunte alla suite di strumenti per il monitoraggio della. L’aggiornamento dovrebbe essere diffuso in autunno, e non appena arriverà gli utenti potranno iniziare a beneficiare delle novità. Primi fra tutti sono il monitoraggio delle attività nel tempo e del ciclo mestruale, e la protezione dell’udito. Presi singolarmente questi miglioramenti potrebbero sembrare banali, ma ...

