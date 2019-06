Bimba di 22 mesi picchiata a morte, condannata la madrina: “Ha mentito per salvare l’assassino”

Una donna che lascia che il compagno uccida la sua figlioccia. E che per l’uomo arriva a mentire e a far dire bugie anche al figlio di dodici anni. È quanto avrebbe fatto Sharleen Hughes, trentasei anni, condannata ieri in Inghilterra a cinque anni di carcere. La donna, mamma di due figli, era la madrina della piccola Ella-Rose Clover, una bimba uccisa a soli ventidue mesi d’età dal suo babysitter, Michael Wild. Il delitto si è consumato a Manchester lo scorso gennaio. La bambina, a quanto emerso durante le indagini, è morta a causa di “emorragia interna e arresto cardiaco in seguito a una serie di colpi inferti sul suo piccolo corpicino”. All’epoca del delitto, Sharleen Hughes aveva una relazione con Wild. La donna è stata giudicata colpevole di aver causato o permesso la morte della bambina.