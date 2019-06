Bce più accomodante del previsto Si discute di un nuovo Qe

Draghi : economia più debole. La Bce rinvia l’aumento dei tassi e discute di un nuovo Qe : Il presidente Bce: secondo e terzo trimestre più deboli in Europa. Il Consiglio direttivo ha annunciato che i tassi resteranno a questi livelli fino ad almeno la prima metà del 2020, e non più fino alla fine del 2019. La Banca centrale europea ha inoltre lanciato un nuovo maxi-prestito alle banche, il Tltro-III...

Draghi : economia più debole. La Bce rinvia l’aumento dei tassi ed è pronta ad agire : Il presidente Bce: secondo e terzo trimestre più deboli in Europa. Il Consiglio direttivo ha annunciato che i tassi resteranno a questi livelli fino ad almeno la prima metà del 2020, e non più fino alla fine del 2019. La Banca centrale europea ha inoltre lanciato un nuovo maxi-prestito alle banche, il Tltro-III...

Bce lancia nuovi finanziamenti a basso costo per le banche. Tassi più bassi per quelle che danno più prestiti : La Banca centrale europea come da attese ha lanciato il terzo round di prestiti a lungo termine e a bassi Tassi per le banche dell’Eurozona, battezzato TltroIII (l’acronimo sta per Targeted Longer-Term Refinancing Operations). Per potenziare l’effetto di stimolo all’economia, il tasso di interesse sui finanziamenti sarà variabile a seconda dell’ammontare di prestiti concesso all’economia reale da ogni istituto ...

Niente più referendum sull’euro e nuovo mandato per la Bce : il programma del M5S per le Europee : Rispetto al 2014 Niente più referendum sull’euro e Niente più abolizione del pareggio di bilancio in Costituzione. Gli investimenti pubblici in sanità, scuola, ricerca, sicurezza del territorio e infrastrutture, per il Movimento, vanno tenuti fuori dai vincoli di bilancio...

Bce - Draghi : crescita più lenta - serve politica monetaria espansiva : Gli aumenti dei salari e dei posti di lavoro continuano, invece, ad aiutare l'economia europea perché portano un po' di pressione inflazionistica.I dati recenti continuano ad essere deboli ...

Bce - Draghi : crescita più lenta - serve politica monetaria espansiva : Il presidente Bce: la continua minaccia di dazi colpisce la fiducia. Il Consiglio direttivo si attende che i tassi di interesse si mantengano su livelli pari a quelli attuali almeno «fino alla fine del 2019 e in ogni caso finché sarà necessario per assicurare che l'inflazione continui stabilmente a convergere su livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio termine...