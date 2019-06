Samsung Galaxy A30 si aggiorna con le patch di sicurezza di giugno mentre Android 9 Pie

Chiarimenti definitivi sulla pioggia di aggiornamenti per Samsung Galaxy S10 a maggio : Samsung ha rilasciato l’ultimo aggiornamento relativo alla patch di sicurezza di maggio 2019 su larga scala per il Samsung Galaxy S10, dando modo di poter risolvere una volta per tutte le problematiche emerse con il primo update, come anticipato ieri. L’azienda sudcoreana ha creato un bel po’ di scompiglio quando, sul finire del mese di maggio, ha rilasciato un primo aggiornamento, in Germania ed in Svizzera, relativo alla patch di sicurezza di ...

Vodafone offre Samsung Galaxy S10 - S10+ e S10e da 9 - 99 euro al mese con anticipo zero : Vodafone propone ad alcuni suoi clienti di acquistare Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e in 30 rate mensili senza anticipo, a partire da 9,99 euro al mese. L'articolo Vodafone offre Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e da 9,99 euro al mese con anticipo zero proviene da TuttoAndroid.

Perché il 2019 non sarà l’anno degli smartphone pieghevoli : il Samsung Galaxy Fold può aspettare : Se ne aveva già un certo presentimento ma ora è certo: il 2019 non sarà l'anno degli smartphone pieghevoli. Annunciati come la vera rivoluzione dei nostri tempi da Samsung e da Huawei (rispettivamente per i modelli Samsung Galaxy Fold e Huawei Mate X) ci troviamo al cospetto di due device praticamente fantasma, veri e propri ricercati speciali. Ognuno dei due dispositivi sta percorrendo una sua strada personale ma il destino sembra del tutto ...

Samsung rilascia un terzo aggiornamento di maggio per i Galaxy S10 : Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e stanno ricevendo in Europa un nuovo aggiornamento software, il terzo con le patch di sicurezza di maggio 2019. Ecco novità e changelog. L'articolo Samsung rilascia un terzo aggiornamento di maggio per i Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Home arriverà nel terzo trimestre del 2019 : Nessuna parola per quanto riguarda Galaxy Home Mini, ma finalmente il CEO Kim Hyun-suk ha annunciato che Samsung Galaxy Home verrà rilasciato al pubblico durante il terzo quadrimestre dell'anno corrente. L'articolo Samsung Galaxy Home arriverà nel terzo trimestre del 2019 proviene da TuttoAndroid.

La ricarica super-veloce a 45 watt di Samsung Galaxy Note 10 prende quota con un’altra indiscrezione : Alla foto del caricabatterie venuta fuori col tweet di Ice Universe si affianca adesso il documento di certificazione per un prodotto con il codice EP-TA845 L'articolo La ricarica super-veloce a 45 watt di Samsung Galaxy Note 10 prende quota con un’altra indiscrezione proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10 5G e Galaxy A90 svelano alcune loro specifiche su GeekBench : Samsung Galaxy Note 10 5G e Samsung Galaxy A90 sono stati avvistati su GeekBench, fornendoci indicazioni sulle rispettive schede tecniche. L'articolo Samsung Galaxy Note 10 5G e Galaxy A90 svelano alcune loro specifiche su GeekBench proviene da TuttoAndroid.

Le app - anche WhatsApp - ora possono usare la fotocamera ultra-wide di Samsung Galaxy S10 : L'ultimo aggiornamento di sistema include un nuovo SDK ultra-wide per applicazioni di terze parti che potranno utilizzare la videocamera grandangolare posteriore su Galaxy S10 e la vista non ritagliata per i selfie. Esiste un modo per utilizzare la fotocamera posteriore ultra-wide di Samsung Galaxy S10 per scattare una foto in WhatsApp. L'articolo Le app, anche WhatsApp, ora possono usare la fotocamera ultra-wide di Samsung Galaxy S10 proviene ...

Addirittura la terza patch di maggio per il Samsung Galaxy S10 : il mistero di ASE7 : Una mossa a sorpresa quella che stiamo registrando oggi 4 giugno per gli utenti che in questi mesi hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S10, almeno stando alle notizie che abbiamo avuto modo di raccogliere fino a questo momento. Dopo aver approfondito sulle nostre pagine l’impatto avuto dal secondo aggiornamento di maggio sui modelli attualmente in circolazione, va messo in evidenza qualche dettaglio in più su quanto trapelato in ...

Addio a 27 minacce importanti sui Samsung Galaxy con l’aggiornamento di giugno : Trapelano già in queste ore alcune importanti novità per tutti coloro che sono desiderosi di scaricare l’aggiornamento di giugno a bordo del proprio Samsung Galaxy. In anticipo rispetto ai mesi precedenti, infatti, il produttore coreano ha reso pubbliche alcune novità che avremo modo di toccare con mano nel corso delle prossime settimane. A partire dai top di gamma come i Samsung Galaxy S10 e Galaxy S9, ai quali solitamente viene riservata ...

Da Samsung in arrivo una versione rugged del Galaxy S9 e il Galaxy Xcover 4s : Scopriamo insieme le ultime indiscrezioni su due nuovi smartphone rugged di Samsung: una speciale versione del Galaxy S9 e il Galaxy Xcover 4s L'articolo Da Samsung in arrivo una versione rugged del Galaxy S9 e il Galaxy Xcover 4s proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti e patch di sicurezza per Xiaomi Mi 9 - Mi Note 3 - Samsung Galaxy J7 Pro e A30 : Samsung Galaxy S30 riceve le patch di sicurezza di giugno e nel frattempo Xiaomi Mi Note 3 e Samsung Galaxy J7 Pro ricevono Android 9 Pie. L'articolo Aggiornamenti e patch di sicurezza per Xiaomi Mi 9, Mi Note 3, Samsung Galaxy J7 Pro e A30 proviene da TuttoAndroid.

Continuano le offerte online sugli smartphone Android : Moto G7 Plus - Huawei Mate 20 Lite - Xiaomi Mi Mix 2S - Samsung Galaxy S10 e altri : Continuano le offerte online sugli smartphone Android: Moto G7 Plus, Huawei Mate 20 Lite, Xiaomi Mi Mix 2S, Samsung Galaxy S10 e altri ancora L'articolo Continuano le offerte online sugli smartphone Android: Moto G7 Plus, Huawei Mate 20 Lite, Xiaomi Mi Mix 2S, Samsung Galaxy S10 e altri proviene da TuttoAndroid.

Anche Samsung Galaxy S10e si veste di Rosso Cardinale : Sta facendo il giro della Rete una nuova immagine rendering che mostra il Samsung Galaxy S10e in versione Cardinal Red. Guardiamola insieme L'articolo Anche Samsung Galaxy S10e si veste di Rosso Cardinale proviene da TuttoAndroid.