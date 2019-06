Quentin Tarantino | il sequel di «Django Unchained» con Zorro

Il prossimo film di Quentin Tarantino potrebbe essere il cinecomic 'Django/Zorro' : Collider ha reso noto che una futura pellicola di Quentin Tarantino sarà una trasposizione cinematografica del fumetto Django/Zorro di Dynamite e Vertigo. Il fumetto è un originale crossover scritto dall'artista Esteve Polls, Matt Wagner e lo stesso Quentin nel 2015 e pubblicato da DC Comics. Si tratta, quindi, di un fumetto sequel della pellicola 'Django Unchained', che unisce il suo mondo con quello del famoso spadino spagnolo. La miniserie a ...

Quentin Tarantino starebbe lavorando al seguito di Django Unchained : Il film del 2012 di Quentin Tarantino Django Unchained (“la D è muta”) ha avuto un ottimo riscontro, portandosi a casa ben due Oscar. Ora le avventure dello schiavo pistolero interpretato da Jamie Foxx potrebbero ritornare sul grande schermo. In effetti un seguito ufficiale alla pellicola era già uscito nel 2015 in forma di fumetto: Django/Zorro era una bizzarra continuazione della storia firmata dallo stesso Tarantino con Matt ...

Quentin Tarantino : la moglie di Roman Polanksi ha attaccato il regista per il film : Emmanuelle Seigner, attrice moglie del regista Roman Polanski, si è scagliata contro l'ultima pellicola diretta da Quentin Tarantino, C'era una volta a... Hollywood, presentata negli scorsi giorni in anteprima al Festival di Cannes: al centro della storia raccontata nel film infatti c'è la strage di Bel Air del 1969 in cui venne brutalmente uccisa Sharon Tate, moglie di Polanski. Le critiche di Emmanuelle Seigner Emmanuelle Seigner ha attaccato ...

Quentin Tarantino fa film per malati di mente! Flavia Vento conosce DiCaprio? : Flavia Vento su Twitter ha contattato Leonardo DiCaprio per dirgli che al posto suo non avrebbe mai accettato di recitare nel film di un regista le cui sadiche storie ruotano tutte attorno a sex estremo e violenza. Ben felice che Quentin Tarantino con il suo “Once Upon a Time... in Hollywood" non abbia vinto neppure un premio al Festival di Cannes 2019, Flavia Vento ha voluto dire la sua : "Mi spiace @LeoDiCaprio ma io non farei mai un film con ...

Festival di Cannes - da Pedro Almodovar a Quentin Tarantino e Marco Bellocchio : ecco chi potrebbe vincere la Palma D’Oro : Un concorso ricco e di qualità quello della 72ma Cannes, fra i migliori degli ultimi anni al punto da immaginare che il Festival diretto da Thierry Fremaux possa “tenere” il passo della Mostra veneziana che, nelle recenti edizioni, gli ha dato parecchio filo da torcere, accaparrandosi i maggiori premi Oscar, gli americani più appetibili e soprattutto i prodotti Netflix. Pur senza l’appoggio del gigante delle piattaforme streaming, la kermesse ...

'C'era una volta a Hollywood' - presentato a Cannes l'ultimo film di Quentin Tarantino : Quentin Tarantino racconta il cinema grazie... al cinema. I principali protagonisti della sua ultima fatica, in concorso alla Palma d'oro, sono Leonardo Di Caprio che dà il volto ad un attore al quale non affidano più copioni da protagonista, con la sua inseparabile controfigura nel cui ruolo troviamo Brad Pitt, già protagonista con Tarantino nell'acclamato "Bastardi senza gloria". Nella serata di martedì a Cannes, Margot Robbie assieme ai suoi ...

Quentin Tarantino : 'Questo film è la cosa più vicina a Pulp Fiction che abbia fatto' : Tra i film sicuramente più attesi all'ultimo Festival di Cannes c'è sicuramente l'ultima pellicola di Quentin Tarantino, dal titolo C'era una volta... a Hollywood, nono lavoro per il regista statunitense: il film, montato in tempo di record, è stato presentato a sorpresa lo scorso martedì al prestigioso festival francese ed ha avuto un ottimo successo di pubblico alla premiere. Per Quentin il film è la cosa più simile a Pulp Fiction che potesse ...

Si chiama Daniella Pick, ha 35 anni, ed è la donna che ha fatto perdere «definitivamente» la testa al regista di Pulp Fiction Quentin Tarantino. I due si sono ...

Cannes - è il giorno di Quentin Tarantino. Da Pulp Fiction a Once upon a time : è il regista dei festival : Once upon a time… ai festival. Quentin Tarantino deve tutto ai festival di cinema. E lo sa. Tanto che li frequenta assiduamente. Anzi frequenta assiduamente Cannes. Che a sua volta lo ha realmente lanciato in orbita planetaria con una Palma d’Oro, come non era riuscita a fare nemmeno con il Lynch di Cuore selvaggio e Barton Fink dei Coen. L’unica vera, autentica palma che è servita a far conoscere a livello mondiale “popolare” un cineasta/autore ...

Quentin Tarantino al Festival del Cinema di Cannes
Il cast e il regista per la presentazione di "C'era una volta Hollywood"

«C’era una volta a Hollywood» - com’è il nuovo film di Quentin Tarantino : «Once upon a time in Hollywood»: le foto dal set«Once upon a time in Hollywood»: le foto dal set«Once upon a time in Hollywood»: le foto dal set«Once upon a time in Hollywood»: le foto dal set«Once upon a time in Hollywood»: le foto dal set«Once upon a time in Hollywood»: le foto dal set«Once upon a time in Hollywood»: le foto dal setBrad Pitt e Leonardo DiCaprio insieme in uno stesso film, diretti da Quentin Tarantino. È il sogno divenuto ...

Festival di Cannes - Quentin Tarantino lancia un appello : “Non fate spoiler” : “Io amo il cinema. Voi amate il cinema. È l’avventura di scoprire una storia per la prima volta”. Inizia così la lettera-appello scritta e pubblicata su Twitter da Quentin Tarantino. Il celebre regista, in gara al Festival di Cannes, memore forse del furto della sceneggiatura di The Hateful Eight, ha chiesto infatti ai suoi fan di non far trapelare alcuna notizia dopo la première della sua nuova pellicola in Costa Azzurra. “Sono molto eccitato ...

C'era una volta...Tarantino. Quentin punta alla Palma - : Stefano Giani Il regista presenta il film sul massacro di Sharon Tate Il cast è stellare, da Di Caprio a Brad Pitt e Al Pacino da Cannes C'era una volta Pulp fiction. Era un quarto di secolo fa e Quentin Tarantino vinse la Palma d'Oro. Quest'anno è arrivato in extremis, dopo una folle corsa contro il tempo nella post produzione. Asserragliato da venerdì al Carlton, dove una cintura di guardaspalle lo isola dagli avventurieri ...