Per il design director di Obsidian è anche colpa delle scadenze dei publisher se i giochi

I contenitori pratici e di design Per conservare i cibi in frigo : Il frigorifero è l'elettrodomestico più importante della cucina: per conservare al meglio i cibi e non sprecarli bisogna...

IED e MAUTO - Una mostra Per i primi 30 anni dell'Istituto Europeo di Design : Dovunque c'è automobile, c'è un ragazzo che arriva dallo IED: si potrebbe riassumere così il valore che l'Istituto Europeo del Design rappresenta per il mondo dell'auto. Portato per la prima volta a Torino nel 1989 dal compianto Francesco Morelli, lo IED festeggia i suoi primi 30 anni nel capoluogo piemontese con Over the future, una mostra al Museo Nazionale dell'Automobile. Un vero e proprio viaggio all'interno del car Design, dalle maquette ...

Nuovi video di Star Citizen si focalizzano sulla Personalizzazione e il design dei pianeti : Star Citizen torna protagonista con due Nuovi video che mostrano alcune delle cose che arriveranno nell'attuale build alpha del gioco e, ovviamente, nella versione finale dell'ambizioso titolo di Cloud Imperium Games.Come segnalato da Gamingbolt, il primo filmato riguarda la personalizzazione, in particolare per la serie Origin 300 rimodellata e il modo in cui funzionano e appaiono i componenti secondari. Il secondo video, invece, è incentrato ...

Formazione : al via master Ied-24Ore Business School Per design e management : Roma, 16 mag. (Labitalia) - Tre moduli formativi tra creatività, innovazione e management. Ied-Ist[...]

Sony XPeria 2 potrebbe spostare la fotocamera e avere questo design : Ecco come potrebbe essere Sony Xperia 2, il prossimo top di gamma del produttore nipponico: sono già spuntati render e video a 360 gradi che ne svelerebbero il design e alcune caratteristiche. L'articolo Sony Xperia 2 potrebbe spostare la fotocamera e avere questo design proviene da TuttoAndroid.

Design : 5 consigli Per aumentare il valore della vostra casa : Un prodotto difficile: le tendeLa luceLa scelta dei materialiI sistemi intelligentiLa libreriaLa riflessioni che precedono l’acquisto di una casa sono spesso estenuanti. Quale quartiere? Quanti metri quadrati? L’esposizione e la luce? Nuova o da ristrutturare? Tutti elementi che incidono sul valore dell’immobile e garantiscono la tranquillità di un buon investimento. Ma, aldilà delle caratteristiche strutturali, una volta acquistata una casa ...

Arredo made in Italy in Cina - a Shenzhen il Real Estate Design Forum Per il contract : ... una fase che il governo di Pechino ha definito ' New Normal ' e porterà il gigante asiatico a essere un'economia avanzata non più basata sulla quantità ma sulla qualità e con un maggior potere d'...

Moard - debutto positivo Per la prima edizione del “Motorcycle Arts & Design” : Moard Milano, si conclude positivamente la prima edizione del “Motorcycle Arts & Design”, il salone del motociclo ideato da una intraprendente donna Si è conclusa la prima edizione di Moard, il salone di moto design che ha animato il Palazzo del Ghiaccio di Milano, durante il primo weekend di maggio. Il capoluogo meneghino ha risposto con entusiasmo al debutto dell’inedita esposizione disegnata sulla ...

Il buon design passa anche Per la Fiat 500 F : Per la cronaca, se si contano le altre versioni, Sport, D, L, R, di prima generazione, tra il 1957 e il 1975, sono stati prodotti in totale più di quattro milioni di esemplari. Se poi si sommano ...

Scattano i preordini Per le cover dei Google Pixel 3a e vien fuori buona parte del design : Come accade quasi sempre quando è nell'aria la presentazione di uno smartphone ritenuto importante, i produttori di accessori si attrezzano per tempo L'articolo Scattano i preordini per le cover dei Google Pixel 3a e vien fuori buona parte del design proviene da TuttoAndroid.

Concerto 1 Maggio – SuPerga a fianco degli artisti a Roma con le Personalizzazioni di Fra! Design [GALLERY] : Superga sul palco del Concerto del 1° Maggio a Roma con le personalizzazioni di Fra! Design Per la prima volta Superga è a fianco degli artisti che si sono esibiti sul palco del 1° Maggio in piazza San Giovanni a Roma, rendendosi protagonista dell’evento più famoso della capitale, giunto alla sua 29esima edizione. Il 29 e 30 Aprile, presso lo stand nel backstage: Fra! Design, grafico e illustratore che ha personalizzato per gli artisti in ...

Scelto il fischietto Per Napoli-Cagliari. Le designazioni Per la 34^ giornata : c’è Orsato Per il derby Juventus-Torino : Tutte le designazioni arbitrali Ufficializzati gli arbitri della 16esima giornata del girone di ritorno. Per Napoli-Cagliari c’è Chiffi, mentre per il derby Juventus-Torino Orsato. CHIEVO – SPAL Sabato 04/05 h. 18.00 ROS CALIARI – DI IORIO IV: ILLUZZI VAR: ABISSO AVAR: TASSO EMPOLI – FIORENTINA h. 12.30 IRRATI LIBERTI – GORI IV: SACCHI VAR: BANTI AVAR: VUOTO GENOA – ROMA h. 18.00 MAZZOLENI PAGANESSI – VIVENZI IV: PAIRETTO VAR: ...

SuPer Visione anti “fake” - Intelligenza Artificiale e Design. Le sfide di Zuckerberg Per rilanciare FB : Facebook F8, la conferenza per gli sviluppatori, ha mutuato il suo nome dalle otto lettere di cui è composto il social creato da Mark Zuckerberg. La lettura, tuttavia, può essere diversa come suggeriscono diversi «geek» che affollano la platea del Mc Enery Convention Center di San Josè, California. Otto sono anche le lettere che compongono il termi...

Google ha imparato dal notch di Pixel 3 XL e Per i Pixel 4 ha incaricato tre team di designer : Google avrebbe imparato la lezione e con i Pixel 4 vorrebbe evitare passi falsi. Ci riuscirà? L'articolo Google ha imparato dal notch di Pixel 3 XL e per i Pixel 4 ha incaricato tre team di designer proviene da TuttoAndroid.