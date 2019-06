Ospiti Music Awards 2019 | chi sono i cantanti e i presentatori

Domenica In - ultima puntata/ Anticipazioni : Ospiti e omaggi musicali da Mara Venier : Oggi in onda su Rai1 dalle 14, l'ultima puntata stagionale con la Domenica In condotta da Mara Venier: ecco Anticipazioni e ospiti in studio.

Wired Next Fest 2019 : gli Ospiti - il programma - la musica : Anche quest’anno ritorna il Wired Next Fest, il più importante Festival italiano che celebra e racconta la scienza, la tecnologia, il business, la rete, la ricerca, l’innovazione sociale, la voglia di cambiamento e l’evoluzione, a Milano dal 24 al 26 maggio presso i Giardini Indro Montanelli, Corso Venezia 55. Un evento a ingresso libero e gratuito promosso dalla casa editrice Condé Nast e organizzato da Wired Italia, che proprio nel 2019 ...

L’annuncio dei Modà ai Music Awards a Verona il 4 giugno - annunciati i primi artisti Ospiti all’Arena : I Modà ai Music Awards per l'annuncio che in molti stavano aspettando. Kekko e i suoi raggiungeranno l'Arena di Verona nella quale parleranno dei nuovi progetti, riprendendo i lavori da dove si erano interrotti per dare spazio ai lavori del film che Silvestre avrebbe dovuto dirigere ma che poi si è trasformato in un libro. Il gruppo ha quindi scelto l'anfiteatro scaligero per annunciare quanto ci sarà di nuovo nel loro percorso che prevede ...

Havoc & Lawn al Nameless Music Festival - tutti gli Ospiti e i prezzi dei biglietti : Per il secondo anno consecutivo vedremo Havoc & Lawn al Nameless Music Festival, il grande evento di Musica elettronica di Barzio (Lecco) che in questo 2019 giunge alla settima edizione. Il duo reggiano, paladino della jackin house con forti inoculazioni di groove, ritorna sul palco del Festival di Barzio con tanto entusiasmo. Lo afferma Havoc, al secolo Riccardo Mamoli: «Seguiamo Nameless dalle primissime edizioni e pensiamo che si meritino ...