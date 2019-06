Nella scuola italiana l' inclusione è la normalità ma Matteo Salvini fa finta di non

Come entrare di ruolo Nella scuola primaria e dell’infanzia statale : Le prossime assunzioni dei docenti per il grado di scuola infanzia primaria saranno effettuate secondo i recenti provvedimenti normativi emanati con il decreto dignità. A questi seguiranno molto presto i bandi dei concorsi ordinari rivolti ai docenti che non hanno i requisiti per partecipare al concorso riservato. Grazie al lavoro svolto dalla FLC CGIL, che ha redatto una scheda illustrativa, siamo in grado di mostrare quali saranno gli effetti ...

La principessa Charlotte seguirà le orme del fratello George : andrà Nella sua stessa scuola : E che scuola! The post La principessa Charlotte seguirà le orme del fratello George: andrà nella sua stessa scuola appeared first on News Mtv Italia.

Concorso scuola - ok al Pas : servizio potrebbe essere valido anche Nella paritaria : Nei giorni scorsi il Ministro Bussetti ha accettato la proposta dei sindacati riguardante il Pas (Percorso abilitativo speciale). L'obiettivo è quello di ridurre il precariato all'interno del mondo scolastico, facilitando il percorso dei docenti che da anni svolgono questo lavoro ma non sono ancora riusciti ad ottenere una cattedra. Ma chi potrà accedere al Pas? Questo percorso sarà aperto ai docenti con almeno tre anni di servizio, uno dei ...

Pensioni : Quota 100 - 42 mila uscite Nella scuola - si pensa ad un piano di stabilizzazione : Oltre 42 mila pensionamenti nel comparto scuola lasciano pensare ad un nuovo piano di stabilizzazione al fine di garantire ai precari un contratto a tempo indeterminato e consentire la continuità del lavoro nelle scuole. Sono i primi effetti della Quota 100, la misura tanto voluta dalla Lega che consente l'uscita a partire dai 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi. Via libera alla stabilizzazione dei ...

Piccole principesse crescono : a settembre Charlotte debutterà Nella scuola di George : Charlotte e la regina Elisabetta da bambinaCharlotte e la regina Elisabetta da bambinaCharlotte e la regina Elisabetta da bambinaCharlotte e la regina Elisabetta da bambinaCharlotte e la regina Elisabetta da bambinaCharlotte e la regina Elisabetta da bambinaCharlotte e la regina Elisabetta da bambinaBaby George sarà in reale compagnia quando il prossimo autunno tornerà a scuola. La principessina Charlotte Elizabeth Diana, che il 2 maggio ha ...

Prof si impicca Nella palestra della scuola. Malore per 3 studentesse : Tre studentesse si sono sentite male e sono state portate in ospedale dopo aver trovato il cadavere del Professore di musica che si è tolto la vita in una scuola media a Brescia. Malori dovuto al forte shock. L’insegnante di musica, 50 anni, era molto stimato. I dirigenti della scuola di sono chiusi nel silenzio e per i ragazzi inizierà un percorso di affiancamento con alcuni psicologi. Le studentesse hanno trovato ...

Brescia - professore si uccide Nella palestra della scuola media. Trovato dagli studenti : Si è ucciso nella palestra della scuola media in cui lavora E’ morto così un professore di musica di un istituto di Brescia. A rinvenire il cadavere sono stati alcuni alunni che hanno dato l’allarme a professori e collaboratori scolastici. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri. I sanitari del 118, invece, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Come scrive Il Giornale di Brescia, ...

Centrafrica - suora uccisa e decapitata/ 77enne trovata senza vita Nella sua scuola : Centrafica, una suora di 77 anni è stata uccisa e poi decapitata nei locali della scuola dove insegnava: tutti i dettagli

Geografia : una materia sottovalutata Nella scuola italiana? : Il professor Riccardo Canesi del Coordinamento nazionale Geografia, in un recente comunicato stampa, ha dichiarato di aderire all’appello per la difesa della Storia. Tuttavia, il docente fa notare allo stesso tempo come negli ultimi anni (complice, a suo dire, anche la riforma Gelmini) la Geografia, ‘sorella gemella’ della Storia, sia quasi del tutto ignorata nella scuola italiana. Questo, nell’indifferenza generale da ...

Crolla solaio Nella palestra scuola durante i lavori : grave operaio : Parte del solaio della palestra in ristrutturazione di una scuola elementare e’ Crollato stamani mentre erano in corso lavori: un operaio che si trovava sul tetto e’ precipitato ed e’ rimasto ferito in modo grave, ma non e’ in pericolo di vita. Si tratta di un plesso che fa parte dell’edificio che ospita la scuola “Bartolo Longo” a Latiano, nel Brindisino. In una struttura vicina alla palestra ...

Amici 18 - Mameli (eliminato) rientra Nella scuola. Il video pubblicato sui social : Amici, il talent show di Maria De Filippi, è alle battute finali: sabato andrà in onda la semifinale mentre la finale è prevista per il prossimo 25 maggio.Il regolamento astruso, che ha trovato un po' di pace solamente nel settimo serale andato in onda sabato scorso, è stato il leit-motiv di quest'edizione, senza parlare dell'accesissimo duello con il competitor, Ballando con le Stelle, in onda su Rai 1.prosegui la letturaAmici 18, Mameli ...

Scuola - paura Nella Bergamasca : 10 bimbi d’asilo in gita punti dalle api : Momenti di paura oggi durante la gita di una Scuola materna a Fontanella, nella Bassa Bergamasca: 10 bambini tra i 4 e i 5 anni sono stati punti da alcune api mentre si trovavano in una fattoria didattica di campagna. punti anche 4 adulti: nessuno e’ per fortuna grave. I bambini facevano parte di una scolaresca proveniente da Provaglio d’Iseo, nel Bresciano: due o tre le punture a testa per ciascun bimbo. Immediatamente sono state ...

Scuola - Salvini Nella bufera : Affinati ‘Solo propaganda elettorale - insegnanti mai così soli’ : Il vicepremier Matteo Salvini vuole rigore e disciplina nelle scuole, oltre al ripristino del grembiule. Una proposta che sta sollevando un’ondata di polemiche. Ne ha parlato anche lo scrittore Eraldo Affinati, in un’intervista rilasciata per il quotidiano ‘Repubblica’. Salvini rilancia il grembiule, Eraldo Affinati: ‘Con il sapere vanno eliminate le differenze’ Affinati non è d’accordo con il ...

Mameli batte Loredana Bertè e resta Nella scuola. Valentina ballerà in un suo video : La sesta puntata di Amici 18 si apre con la sfida al televoto tra Mameli e Valentina proposta da Loredana Bertè. La cantante ha chiesto che fosse il pubblico a scegliere chi tra i due allievi ...