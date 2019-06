MotoGp | Dall’Igna e quel consiglio a Danilo Petrucci | “ecco cosa deve fare per meritarsi

MotoGp - Domenicali e Dall’Igna in coro : “Petrucci è stato strepitoso - ha fatto una gara meravigliosa” : Il CEO e il General Manager della Ducati hanno esaltato il lavoro di Danilo Petrucci, riuscito a vincere la sua prima gara in MotoGp proprio al Mugello Terza vittoria consecutiva per la Ducati al Mugello, la prima in carriera in MotoGp per Danilo Petrucci, riuscito a rompere il ghiaccio proprio nel Gran Premio d’Italia davanti ai propri tifosi. Alessandro La Rocca/LaPresse Partito dalla prima fila in terza posizione, Petrucci si è ...

MotoGp - Dall’Igna non si accontenta : “bisogna tornare a vincere - altrimenti niente Mondiale” : Interrogato sulla situazione della Ducati, il Direttore Generale del team ha espresso il proprio punto di vista La situazione non è sicuramente negativa, ma ciò non toglie che la Ducati debba alzare il livello delle proprie prestazioni per stare davanti a Marquez e alla Honda. AFP/LaPeresse Lo sottolinea con forza anche Gigi Dall’Igna che, intervenuto ai microfoni di Motorsport.com, ha sottolineato di essere soddisfatto ma non troppo ...

MotoGp - un doppio podio non soddisfa Dall’Igna : “onestamente il secondo posto non ci serve a tanto” : Nonostante il secondo posto di Dovizioso e il terzo di Petrucci, l’ingegner Dall’Igna accoglie con un pizzico di amarezza i risultati di Le Mans Terza vittoria stagionale per il leader iridato Marc Marquez, che trionfa di prepotenza nel Gp di Francia nella classe MotoGp. Sul circuito di Le Mans, lo spagnolo della Honda si impone in solitaria davanti alle Ducati ufficiali di Andrea Dovizioso e di Danilo Petrucci. Un risultato ...

MotoGp – Dall’Igna tra obiettivi e modestia - il general manager Ducati fiero del lavoro di squadra dei suoi piloti : “questo è veramente un team” : Gigi Dall’Igna tra modestia e gioco di squadra: le parole del general manager Ducati alla vigilia del Gp di Jerez de la Frontera Un periodo roseo per il team Ducati che sta dominando sia in Superbike che MotoGp con Bautista e Dovizioso leader delle rispettive classifiche piloti. Soddisfatto, ma sempre con i piedi per terra, Gigi Dall’Igna non si è voluto sbilanciare troppo: “il mio contributo è stato importante ma la ...