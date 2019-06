L' Italia verso la procedura d' infrazione

Ue - Oettinger : verso procedura per Italia : 11.22 Il Commissario europeo al bilancio, Guenther Oettinger, ha avvertito che Bruxelles potrebbe avviare una procedura di infrazione per disavanzo eccessivo nei confronti dell'Italia. "Se i numeri verranno confermati, non potremo sottrarci alla procedura di infrazione", ha detto in un'intervista all'emittente televisiva tedesca 'N-Tv' "L'Italia non dovrebbe essere un rischio per l'Eurozona", ha aggiunto OOettinger.

«Io - figlio di un prete Italiano - diverso da tutti gli altri bambini : il papa mi ascolti» : «Mio padre è un prete missionario, vorrei parlare con papa Francesco». È l'accorato appello di Gerald Erebon, ragazzo kenyano che dopo 30 anni di silenzio ha deciso...

Giro d’Italia 2019 : identificato l’uomo che lanciò la bici verso la corsa. È un tunisino - sarà espulso : Una bruttissima immagine, che bisognerà dimenticare presto. Eravamo nella diciottesima tappa, quella che da Valdaora portava a Santa Maria di Sala ed ha visto trionfare Damiano Cima davanti ai velocisti. Tre corridori in fuga (oltre a Cima c’erano anche Maestri e Denz), lanciati a velocità altissime per resistere alla rimonta del gruppo. Carovana che era in quel di Conegliano quando un uomo ha gettato verso la corsa una bicicletta, evitata ...

Basket – Verso i Mondiali di Cina 2019 : il programma dell’estate della Nazionale Italiana maschile : Nazionale A: il programma dell’estate 2019. La strada Verso la Cina. Dal Training camp a Pinzolo alle amichevoli. Prima del Mondiale due sfide alla Serbia. Poi anche Russia, Grecia e Francia A tredici anni dall’ultima partecipazione, la Nazionale tornerà a disputare un Campionato del Mondo. Quella che si giocherà in Cina dal 31 agosto al 15 settembre, sarà per gli Azzurri la rassegna iridata numero 9. Dopo aver vinto il primo girone di ...

Crotone – “Le Fate Italiane : Verso un’Educazione Sentimentale nelle Scuole”.Un incontro profondo - intenso e partecipato al Liceo “G.V. Gravina” di Crotone. : Il Seminario “Verso un’Educazione Sentimentale nelle Scuole” è stato promosso dalla Fidapa della Città di Pitagora, in collaborazione con la

Rugby – Verso la World Cup 2019 : la Nazionale Italiana in ritiro : Rugby: la Nazionale italiana in ritiro, inizia la strada Verso la Coppa del Mondo La strada che porta alla nona edizione della Rugby World Cup, per la Nazionale italiana Rugby allenata da Conor O’Shea, è iniziata questo pomeriggio all’Hotel ”Al Ponte” di Pergine Valsugana, in provincia di Trento. E’ questo il quartier generale scelto dal Commissario Tecnico azzurro e dal suo staff, grazie alla partnership tra ...

Verso l’EuroBasket Women 2019 : il riscatto dell’Italia di Crespi - battuta l’Ucraina 99-77 : Nazionale Femminile: Italia-Ucraina 99-77. Raduno sciolto, le Azzurre si ritrovano il 3 giugno a Treviso La Nazionale Femminile ha battuto l’Ucraina 99-77 a Ponzano Veneto (Treviso) nel secondo impegno del percorso di preparazione in vista dell’EuroBasket Women 2019 (27 giugno-7 luglio, si gioca in Lettonia e Serbia). Pronta e molto convincente la reazione delle Azzurre dopo la sconfitta di misura (66-69) accusata a Pordenone ...

Verso l’EuroBasket Women 2019 : l’Italia femminile cede all’Ucraina in amichevole : Nazionale femminile: Italia-Ucraina 66-69. Domani si replica a Ponzano Veneto (Treviso) alle ore 17.00 Primo impegno ufficiale per la Nazionale femminile in preparazione all’EuroBasket Women 2019 (27 giugno-7 luglio), sconfitta a Pordenone dall’Ucraina col punteggio di 66-69. La miglior marcatrice Azzurra è stata Nicole Romeo con 14 punti, in doppia cifra anche Giorgia Sottana a quota 10. Domani le Azzurre tornano in campo, sempre ...

Meteo Giugno - le Previsioni per l’Italia : verso un’improvvisa Estate dopo il Maggio più freddo di sempre : Meteo Giugno – Domani, Sabato 1 Giugno, inizierà l’Estate Meteorologica 2019: gli ultimi aggiornamenti per l’Italia, in base alle mappe di tutti i principali modelli (nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo possiamo osservare le carte dello statunitense GFS e dell’europeo ECMWF), sono particolarmente importanti perchè ribaltano la precedente tendenza a lungo termine e delineano uno scenario ampiamente ...

Ballando con le Stelle - Enrico Lo Verso stupisce l'Italia : matrimonio - l'annuncio in tv : Enrico Lo Verso, reduce dall’eliminazione nello show Ballando con le Stelle, non perde il sorriso e, in una lunga intervista con Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1, annuncia che presto si sposerà. "Il matrimonio ci sarà. Mi sono fissato sulla data, più o meno quella in cui ci siamo messi ins

Storie Italiane - Enrico Lo Verso : “Dopo Ballando con le stelle mi sposo” : Enrico Lo Verso intervistato da Eleonora Daniele a Storie Italiane: “Sposerò Elena” Fiori d’arancio dopo Ballando con le stelle per Enrico Lo Verso che oggi, giovedì 30 maggio 2019, intervistato da Eleonora Daniele a Storie Italiane, ha confermato quanto già accennato in una recente intervista pubblicata su un noto settimanale, cioè di essere pronto a convolare a nozze con la sua compagna Elena, alla quale è legato ...

Rugby a 7 - i convocati dell’Italia per il torneo di Rovigo e per il raduno di Milano. Continua la preparazione verso il Portogallo : Si avvicinano i prossimi impegni per la Nazionale italiana maschile di Rugby a 7: il CT Andy Vilk ha diramato le convocazioni per il “Rovigo Rugby Festival“, previsto sabato prossimo, per il quale sono stati chiamati dodici atleti, e per il raduno di Milano, che scatterà lunedì 3 giugno, per il quale sono stati chiamati quindici atleti, ai quali si uniranno altri tre al termine del torneo veneto. Mercoledì prossimo la lista di ...

Calcio - Italia verso gli Europei Under 21. Di Biagio : “Verranno tutti i big tranne Donnarumma”. Nazionale con Chiesa - Kean - Pellegrini… : Mancano poco più di due settimane agli Europei Under 21 di Calcio 2019 che si disputeranno in Italia dal 16 al 30 giugno. Gigi Di Biagio deve ancora diramare le convocazioni, oggi sono arrivati a Formello i primi 27 azzurrini a cui poi si aggiungeranno altri “big” cioè calciatori che si uniranno al gruppo dopo gli impegni con la Nazionale maggiore (sono previste le partite contro Grecia e Bosnia valide per le qualificazioni agli ...

Nomine Ue - “no” a metodo “Spitzenkandidat”. Weber verso tramonto - Italia fuori dai giochi : Il Consiglio europeo, riunito in sessione informale a Bruxelles, ha ribadito il "no" dei capi di Stato e di governo alla richiesta del Parlamento europeo di designare come candidato alla presidenza della Commissione uno degli "Spitzenkandidat" (candidati capilista) indicati dai partiti europei, e ha discusso poi alcuni altri criteri (parità di genere, equilibrio geografico) riguardo alle Nomine dei nuovi vertici delle istituzioni Ue. "La ...