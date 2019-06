Insigne | “Sarri alla Juve? Fa male a noi napoletani | spero cambi idea”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Lorenzo, attaccante del Napoli e della Nazionale, oggi dal ritiro di Coverciano, a Firenze, ha parlato del possibile approdo di Maurizio Sarri sulla panchina dellantus: “Sarri per noi giocatori del Napoli e per il popolo napoletano ha fatto sempre tanto, ma è un professionista. Se andràfaràma non posso recriminare perché con noi ha dato tutto e anche per me ha fatto tanto. E’ duro immaginarlo su quella panchina. So come istanno vivendo questa situazione. Ancora non è ufficiale. Tradimento se va? Per isicuramente. Vuole tornare in Italia macheidea”.ha parlato anche dell’impegno della Nazionale contro la Grecia: “Stiamo studiando la Grecia, sappiamo che fuori casa non sarà una partita facile, dobbiamo stare attenti a partire con la giusta voglia e determinazione. Loro ...

