GF | Gennaro e Francesca dopo la lite fanno pace con un bacio | è polemica sul web

Gennaro Lillio bacia Francesca De Andrè : pace fatta al Grande Fratello : Grande Fratello 16: Francesca De Andrè e Gennaro Lillio si sono baciati È arrivata la tregua tra Gennaro Lillio e Francesca De Andrè. In queste ore la coppia ha messo da parte ogni astio e si sarebbe lasciata andare alla passione. Il risveglio per il modello partenopeo e la figlia del cantante ha portato una serie di tenerezze. Le immagini del Grande Fratello hanno immortalato Francesca e Gennaro insieme nel letto. Nascosti da un cuscino i due ...

Grande Fratello 2019/ Baci sotto il cuscino per Francesca De André e Gennaro Lillio : Grande Fratello 2019, anticipazioni e news. Tarda ad arrivare la pace tra Francesca De André e Gennaro Lillio: lei è pronta ad andare via

Francesca De André fa pace con Gennaro e lo bacia con passione : News Francesca De André e Gennaro Lillio: pace fatta e bacio passionale VIDEO pace fatta tra Francesca De André e Gennaro Lillio al Grande Fratello 16. Come ormai è noto, i due hanno avuto un furioso litigio a causa della presunta gelosia di Francesca nei confronti di Taylor Mega, ospite nella Casa di Cinecittà per […] L'articolo Francesca De André fa pace con Gennaro e lo bacia con passione proviene da Gossip e Tv.

GF - Francesca De André e Gennaro Lillio fanno pace : baci sotto il cuscino - : Luana Rosato Francesca De André e Gennaro Lillio non riescono a stare lontani e dopo la fuorisa lite seguita alla diretta del Gf16, i due hanno fatto pace scambiandosi un appassionato bacio L’armonia tra Francesca De André e Gennaro Lillio è tornata: i due concorrenti del Grande Fratello 16 dopo quasi ventiquattro ore di silenzio dalla furiosa litigata, hanno fatto pace. Come? Scambiandosi degli appassionati baci sotto il cuscino ...

GF 16 - Francesca vorrebbe andare via - non crede più a Gennaro : 'Tutto pianificato' : Continua il gelo tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio dopo la lite che hanno avuto durante l'ultimo appuntamento settimanale del Grande Fratello. Francesca ha accusato Gennaro di avere sfruttato a suo vantaggio la gelosia verso Taylor Mega per arrivare in finale. La ragazza ha addirittura rovesciato il piatto che teneva in mano Gennaro e, furiosa, ha minacciato di abbandonare la casa prima della finalissima di lunedì prossimo. Tale fatto ha ...

GF : Francesca De Andrè tenta un riavvicinamento con Gennaro Lillio? : Francesca De Andrè fa una richiesta a Gennaro Lillio al Grande Fratello Continua ad esserci un’aria gelida tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio al Grande Fratello. La diretta di lunedì scorso ha destabilizzato i due concorrenti del reality portando a una frattura profonda nel loro rapporto e creando tensioni anche in casa. In queste ore, dopo una giornata trascorsa ignorandosi, Francesca De Andrè ha cercato un riavvicinamento con ...

Grande Fratello - Francesca non crede all'interesse di Gennaro : 'Ha calcolato tutto' : Francesca De Andrè e Gennaro Lillio si sono resi protagonisti di un duro diverbio dopo la diretta di lunedì 3 giugno. La gieffina ha accusato il collega di avere sfruttato a suo vantaggio la gelosia verso Taylor Mega e gli ha rivolto inascoltabili appellativi. Non solo: ha rovesciato il cibo che in quel momento Gennaro teneva in mano ed è apparsa furiosa, minacciando di abbandonare il programma prima della finalissima. Non è stato un Grande ...

Gf - Francesca De André : "Taylor Mega è venuta farsi Gennaro ma non ce l'ha fatta" - : Luana Rosato Appena uscita dalla Casa del GF16, Francesca De André ha colto la palla al balzo per dire ciò che pensa veramente di Taylor Mega, ospite del programma per una settimana L’ingresso nella Casa del GF16 di Taylor Mega ha creato scompiglio tra Francesca De André e Gennaro Lillio, rimasto ammaliato dalla influencer così come tutti gli altri concorrenti maschi della Casa. L’uscita della Mega dalla Porta Rossa, però, ha ...

Francesca De Andrè e Gennaro : lite violenta nella notte/ Video : 'mi ha urlato contro' : violenta lite fra Francesca De Andrè e Gennaro nella notte: la loro relazione sembrerebbe essere giunta al capolinea. Se ne parla anche a Pomeriggio 5

Grande Fratello - Francesca De André ripensa a Giorgio. Gennaro perde la pazienza : Questa coppia non s'ha da fare: la nipote del cantautore genovese e il modello napoletano sembrano sempre più distanti...

Gf - Francesca e Gennaro rottura definitiva? Dure confessioni : Francesca e Gennaro, il rapporto si è rotto? Al Grande Fratello duri confessionali rottura definitiva tra Francesca De André e Gennaro Lillio al Grande Fratello? Ebbene nelle ultime ore tra i due gieffini c’è un’aria davvero tesa. Mentre la prima si trova attualmente al televoto contro Enrico ed Erica per entrare in finale, Gennaro è […] L'articolo Gf, Francesca e Gennaro rottura definitiva? Dure confessioni proviene da Gossip ...

Grande Fratello 16 - Francesca contro Gennaro : "Sono schifata - voglio andar via" : Nel corso del daytime del Grande Fratello 16 di martedì 4 giugno 2019 su Canale 5 sono stati mostrati alcuni dietro le quinte di quanto avvenuto ieri sera in diretta (ecco chi sono i finalisti). In particolare, Grande spazio è stato concesso a Francesca De Andrè. La nipote del Grande cantante Fabrizio è stata prima interpellata per il caso del tradimento ai suoi danni da parte del fidanzato Giorgio, poi per la gelosia che avrebbe scatenato in ...

FRANCESCA DE ANDRÈ E Gennaro : LITE VIOLENTA NELLA NOTTE/ Video : 'ha calcolato tutto' : FRANCESCA De ANDRÈ e GENNARO hanno litigato pesantemente durante la NOTTE passata. Ecco cosa è successo NELLA casa del Gf

Francesca De André lascia il GF? Gennaro : “Con me ha chiuso!” : Francesca De André litiga con Gennaro e minaccia di uscire dal GF Ieri sera, lunedì 3 giugno, nel corso della semifinale del Grande Fratello 16 Francesca De Andrè e Gennaro Lillio hanno cominciato a discutere animatamente. La lite è degenerata nella notte e verso le 2:30 del mattino la figlia del grande Faber ha iniziato ad insultare il bel napoletano. “Mi hanno massacrata ieri sera ma te ne sei reso conto? Mi fai schifo! Omuncolo che non ...