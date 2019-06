Esperimento social di Nic Bello | Trash Man ‘attacca’ Milano

meteoweb.eu

(Di mercoledì 5 giugno 2019) In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, l’artista Nic– noto al grande pubblico per essere membro de «Le Iene» – ha realizzato un video-per sensibilizzare i cittadini milanesi sul tema dei rifiuti. Il video, intitolato «Man», pone l’attenzione su come gli ammassi di rifiuti siano ormai considerati la normalità, divenendo quasi invisibili: «Abbiamo costruito un costume da spazzatura realistico – spiega Nic, supervisor della prima e più importante Digital Company italiana, Web Stars Channel – per poi andare in giro per la città e vedere come sarebbe stata la reazione della gente davanti a cumuli di rifiuti buttati a caso nei luoghi più assurdi. È come se da un’immensa discarica un pezzo di rifiuti si fosse staccato e avesse raggiunto a piedi la città di. Il risultato è stato… nessuna reazione. Niente!». Questo l’obiettivo della ...

