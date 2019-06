Elena Cornaro Piscopia | Google le dedica un doodle e la Nasa un cratere su Venere

Chi era Elena Cornaro Piscopia - prima donna a prendere una laurea : Protagonista del doodle apparso su di Google nella giornata del 5 maggio 2019 è Elena Cornaro Piscopia , considerata la prima donna al mondo ad aver conseguito una laurea . Nata proprio il 5 giugno del 1646 in una delle più antiche famiglie del patriziato della Repubblica veneziana (anche se la madre era di umili origini), Cornaro si distinse fin da subito per le sue qualità intellettuali tanto che il padre Giovan Battista spinse fin da subito ...

Un doodle per Elena Cornaro Piscopia - ecco chi era : Google dedica oggi, 5 giugno 2019, un doodle a Elena Lucrezia Cornaro Piscopia (nota anche come Elena Lucrezia Corner), la prima donna a ottenere una laurea al mondo. Nata a Venezia il 5 giugno 1646, figlia di un nobile veneziano, che ne favorì in tutti i modi l’educazione, partire dal 1669 fu accolta in alcune delle principali accademie dell’epoca. Di carattere calmo e riflessivo, molto devota, a soli 11 anni fece voto di castità, ...