Di Maio:infrazione Ue per debiti del Pd

"Si parla tanto di una possibile procedura d'.Sapete cosa riguarda? Il debito prodotto dal Pd nel 2017 e 2018". Così il vicepremier Disulla procedura d'dell'Ue. "Altri Paesi europei hanno fatto più deficit di quanto consentito dai trattati e non sono andati incontro a nessuna sanzione", aggiunge. "Non è concepibile mettere in croce un Paese che vuole investire su crescita e lavoro e ridurre le tasse".Infine: "Quota 100e pensioni non si toccano".(Di mercoledì 5 giugno 2019)