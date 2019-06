Di Maio | saremo responsabili Salvini |  taglio tasse per ridurre debito

Di Maio : “Nessuno del M5S ha chiesto le mie dimissioni. Con la Lega saremo leali - ma difendiamo la nostra identità” : Luigi Di Maio oggi ha convocato una conferenza stampa per commentare i risultati delle elezioni europee di ieri alle ore 14:30 e si è presentato alle 14:50. A differenza di tutti gli altri leader di partito, ha scelto come location non una sede del suo MoVimento 5 Stelle o un comitato elettorale, ma il Ministero dello Sviluppo Economico, uno dei due di cui è titolare. Ha prima fatto le sue considerazioni e poi ha lasciato spazio a poche ...

Europee - Di Maio : “Lezione da chi non ci ha votato - ora avanti con umiltà. Saremo argine a quello che non ci va bene” : “Lezione da chi non ci ha votato, ora avanti con umiltà”. E pure: “Saremo argine a quello che non ci va bene”. Luigi Di Maio si è presentato ai giornalisti dopo il tavolo al Mise sulla crisi di Mercatone uno, e ha ammesso la sconfitta. “Sono qui per fare i complimenti a tutti i partiti che hanno registrato un incremento”, ha esordito. “Faccio gli auguri a tutti gli europarlamentari eletti. Per noi le ...