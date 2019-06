Dalla top ten ai problemi al polpaccio | Fognini si gode un po’ di relax | “adesso famiglia

Arriva lo stop Dalla legge : "Strappare le unghie a gatti è una pratica barbara e disumana" : Pina Francone Lo Stato di New York si avvia a diventare il primo negli Stati Uniti a vietare la pratica crudele della estirpazione degli artigli ai gatti Strappare le unghie ai gatti è una pratica barbara ed è stata messa fuori legge. Dove? Nello stato americano di New York, che si appresta a diventare la prima realtà federale degli Stati Uniti a vietare la pratica crudele della estirpazione degli artigli ai felini. La legge, ...

Fabio Fognini - un bacio ai critici! Dalla nascita di Federico al successo a Montecarlo : una ‘testa matta’ da top 10 : Fabio Fognini raggiunge la top 10 ATP 41 anni dopo Barazzutti. Più maturo dopo la nascita del piccolo Federico e con un Masters 1000 in più in bacheca: ‘il Fogna’ fa la storia, a modo suo, in barba ai critici L’ha sognata per tanto tempo, la sfiorata diverse volte, qualcuno o qualcosa (o se stesso!) si era sempre messo di mezzo tra Fabio Fognini e la casella numero 10 del ranking ATP. Questa volta, è andato tutto per il verso giusto. ...

Alfonso Bonafede - il ministro 5 Stelle travolto Dalla faida tra giudici si fa umiliare dai suoi "sottoposti" : In un mondo normale il ministro della Giustizia italiano sarebbe Giulia Bongiorno, che oltre ad essere uno dei migliori avvocati del Paese ha una cultura giuridica garantista, conosce la separazione tra poteri e la difende: gli eletti dal popolo scrivono le leggi, i magistrati le applicano. Nella di

MotoGp – Terminate le Fp4 del Gp d’Italia : Quartararo beffa tutti sul finale - Rossi ancora fuori Dalla top 10[TEMPI] : Quartararo davanti a tutti nella quarta sessione di prove libere del Gp d’Italia, Valentino Rossi fuori dalla top ten I campioni della MotoGp sono scesi in pista al Mugello per l’ultima sessione di prove libere del Gp d’Italia prima delle attesissime qualifiche di questo pomeriggio. E’ Quartararo il più veloce della quarta sessione di prove libere, col crono di 1.46.799. Il francese della Petronas si è lasciato alle ...

Peste suina : Hong Kong abbatterà 4700 maiali - stop import Dalla Cina : Scoperto caso di Peste suina africana in un macello vicino al confine tra Hong Kong e Cina: per tale motivo Hong Kong abbatterà 4.700 maiali e sospenderà le importazioni di suini dalla Cina. L’animale proviene da una fattoria nella provincia meridionale del Guangdong. Hong Kong importa quotidianamente 4.000 maiali dalla Cina, a fronte dei 200 maiali che entrano nel mercato cittadino dalle fattorie locali. L'articolo Peste suina: Hong Kong ...

La salma di Lorenzo Orsetti è tornata in Italia. Ora l'autopsia disposta Dalla Procura di Roma : La salma di Lorenzo Orsetti, il 33enne fiorentino ucciso dall’Isis lo scorso 18 marzo in Siria dove stava combattendo come volontario a fianco delle milizie curde, è rientrata nella giornata del 31 maggio a Roma, all’aeroporto di Fiumicino, con un volo di linea della Qatar Airways proveniente da Doha.La salma di Orsetti è stata poi trasferita all’Istituto di Medicina Legale di Roma per gli esami autoptici su ...

MotoGp – Terminate le FP1 del Gp d’Italia : Marquez primo nonostante il raffreddore - Rossi fuori Dalla top 10 [TEMPI] : E’ Marc Marquez il pilota più veloce della prima sessione di prove libere del Gp d’Italia: bene le Ducati di Petrucci e Pirro al Mugello, ma gli altri italiani sono attardati Il weekend di gara del Gp d’Italia è finalmente iniziato: dopo la giornata di ieri dedicata a tifosi e stampa, i piloti sono scesi in pista per le prime prove libere sul circuito del Mugello. Al termine della prima sessione è Marc Marquez il pilota ...

Fabio Colloricchio fa sesso davanti alle telecamere. La sua fiamma : "Top Dalla vita in giù" - : Anna Rossi Fabio Colloricchio ha consumato un rapporto sessuale durante la sua esperienza all'Isola e ora la sua fiamma svela tutti i retroscena Fabio Colloricchio si è lasciato piuttosto andare all'Isola dei Famosi nella sua edizione spagnola. L'ex fidanzato di Nicole Mazzocato, infatti, ha consumato un rapporto sessuale completo con Violeta Mangrinyan. Ma prima di arrivare a fare sesso davanti alle telecamere - diciamo nei giorni ...

Dalla Cassazione stop alla vendita della cannabis light. Salvini esulta : “Contro qualsiasi droga” : Secondo la Cassazione la vendita di prodotti “derivati Dalla coltivazione della cannabis” è reato: non è possibile vendere o cedere a qualsiasi titolo l’olio, le foglie, le inflorescenze e la resina. Si tratta, in sostanza, di uno stop alla vendita della cannabis light. esulta Matteo Salvini: “Siamo contro qualsiasi tipo di droga, senza se e senza ma".

Cannabis light - lo stop Dalla Cassazione : "Reato vendere i derivati" : La Cassazione ha decretato che commercializzare i prodotti derivati dalla Cannabis light è un reato. Una stangata, una decisione che colpisce in modo durissimo un settore in piena espansione. La decisione è stata presa oggi dalle sezioni unite penali presiedute dal presidente aggiunto Domenico Carca

Colloricchio "top Dalla vita in giù" : i commenti bollenti di Violeta all'Isola spagnola : L'ex tronista e la modella Violeta Mangrinyan hanno consumato tutta la loro passione davanti alle telecamere. E' la prima...

Scarpa d’Oro – È Messi il re dei bomber! Quagliarella sul podio : Cristiano Ronaldo fuori Dalla top 10 : Lione Messi ha vinto la Scarpa d’Oro 2018-2019: l’argentino ha segnato più di tutti (36 gol) quest’anno. Quagliarella terzo dietro Mbappè: Cristiano Ronaldo resta fuori dalla top 10 con una gara da giocare Leo Messi dovrà trovare posto nella sua bacheca per un altro trofeo. Il campione del Barcellona ha vito la Scarpa d’Oro della stagione 2018-2019, risultando il bomber più prolifico d’Europa con 36 gol ...

Vela - Europei Laser 2019 : Coccoluto perde terreno ed esce Dalla top20 - azzurre del Radial nelle retrovie : La seconda giornata dei Campionati Europei Open 2019 dei Laser, in corso di svolgimento a Douro Marina (Portogallo), è andata in archivio con il regolare svolgimento delle due regate di flotta previste dal programma per ciascuna categoria. Nei Laser Standard comanda la classifica generale open (aperta anche a barche extra-europee) l’australiano Luke Elliott con 5 punti davanti al finlandese Karl Tapper (6 punti totali, primo tra gli ...