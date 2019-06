Ascolti Tv 4 giugno 2019 | la finale di The Voice non decolla

Ascolti TV | Martedì 4 giugno 2019. The Voice chiude al 10.8%. Rai 1 13.7% - Canale 5 11.4% : The Voice - Gigi D'Alessio e Carmen Pierri Su Rai1 Volevamo andare Lontano – Bella Germania ha conquistato 2.835.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale 5 La Casa di Famiglia ha raccolto davanti al video 2.457.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Rai2 la finale di The Voice of Italy ha interessato 1.710.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Italia 1 Godzilla ha catturato l’attenzione di 1.116.000 ...

Ascolti TV | Social Auditel 4 giugno 2019 : La finale di The Voice of Italy prima tendenza con la vincitrice Carmen Pierri : Social Auditel 4 giugno 2019: Carmen Pierri vince l'edizione 2019 di The Voice of Italy. Per lei scritti più di 40.000 Tweet. È terminata l’edizione 2019 di The Voice of Italy con la vittoria di Carmen Pierri. Il talent condotto da Simona Ventura ha trionfato anche nel Trend Topic italiano. ...

Ascolti tv dati Auditel lunedì 3 giugno : semifinale Grande Fratello 16 vola al 21% di share : La semifinale del Grande Fratello 16 in onda il 3 giugno su Canale 5 vince il prime time con 3 milioni 366mila telespettatori e il 21% di share. Su Rai1, il primo episodio della fiction Volevamo andare lontano ha invece registrato un seguito di 3 milioni e 153mila telespettatori con uno share del 14,9%. Ascolti tv prime time Report, nella prima serata di Rai3, è stato visto da 2 milioni 148mila telespettatori, con share al 9,2%. Buon esordio, in ...

Ascolti Tv lunedì 3 giugno 2019 : ottimi risultati per il Grande Fratello : Ascolti Tv lunedì 3 giugno 2019: il Grande Fratello è il programma più visto della prima serata La prima serata del lunedì sera, anche ieri lunedì 3 giugno 2019, ha visto di nuovo il Grande Fratello di Barbara d’Urso dominare indiscusso. Il reality di Canale 5, infatti, è stato il programma più visto. I ragazzi […] L'articolo Ascolti Tv lunedì 3 giugno 2019: ottimi risultati per il Grande Fratello proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello - Ascolti 3 giugno : Barbara d’Urso vola e stravince : Grande Fratello 2019, ascolti Semifinale: Barbara d’Urso al 21% batte Rai1 È andata in onda ieri, lunedì 3 giugno, la Semifinale del Grande Fratello 2019. E anche ieri sono stati ottimi gli ascolti del reality show condotto da Barbara d’Urso che ha totalizzato 3.366.000 telespettatori e il 21% di share. Un ottimo risultato considerando che ieri si è scontrato con un film tv inedito su Rai1 dal titolo Volevamo andare lontano – ...

Ascolti TV | Lunedì 3 giugno 2019. GF 21% - Bella Germania 14.9%. Liorni a Reazione a Catena 21.2%-22.3% : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Lunedì 3 giugno 2019, su Rai1 la miniserie Volevamo andare Lontano – Bella Germania ha conquistato 3.153.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su Canale 5 la semifinale di Grande Fratello 16 ha raccolto davanti al video 3.366.000 spettatori pari al 21% di share. Su Rai2 Unici – Non Stop ha interessato 730.000 spettatori pari al 3.8% di share. Su Italia 1 Apes Revolution – Il pianeta delle Scimmie ha ...

