Roberto Poletti e Beppe Convertini i cavalieri del day time estivo di Rai1 Anteprima

Roberto Poletti conduttore Unomattina estate? "Non ho mai ricevuto proposta da Rai - ma mi piacerebbe" : "Non ho mai ricevuto alcuna proposta di contratto dalla Rai, anche se mi piacerebbe". Lo chiarisce all'Adnkronos, nei giorni delle polemiche che coinvolgono la Rai e il suo probabile approdo a Uno Mattina Estate in qualità di conduttore, Roberto Poletti. Il giornalista, che ha diretto Radio Padania per poi passare a Il Giornale, Radio24 de Il Sole24Ore, Libero, attualmente lavora a Mediaset collaborando nella redazione di Dritto e ...