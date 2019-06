Pronto il lancio di LightSail2 | è la prima navetta a vela solare

ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 giugno 2019) Unain orbita per un anno, che usi la luce come forma di propulsione: è il progetto che la Planetary Society prevede di lanciare il 22 giugno a bordo del razzo Falcon Heavy, della SpaceX. Si chiama LightSail 2 e “se la missione avrà successo – spiega la Planetary Society – diventerà il primo veicolo spaziale a essere spinto esclusivamente dalle particelle che provengono dalla nostra stella”. Laè grande come un ring di box e sottile come una fetta di pane. Secondo gli ideatori, questo tipo di tecnologia potrà trovare applicazione nella messa in orbita di piccoli satelliti a forma di cubo, i cubesat, molto utilizzati per la loro maneggevolezza e le dimensioni ridotte. Un mese dopo avere dispiegato le sue vele triangolari, la, spinta dalla luce, dovrebbe raggiungere la quota di 720 chilometri, circa il doppio dell’orbita della ...

