Presto la riforma del CSM Bisogna evitare l' assalto dei potentati che vogliono regolare

(Di martedì 4 giugno 2019) Non si ricorda una crisi del CSM così profonda come quella di questi giorni. Le cronache hanno tracciato un quadro di rara cupezza. La percezione collettiva è stata di prassi – da parte dell’organo di autogoverno della magistratura – tanto maldestre e scorrette da potersi definire come una sorta di tradimento del proprio ruolo istituzionale. Fuori del CSM molti magistrati si sono pubblicamente ribellati ( non in mio nome!). Mentre nel CSM, dei consiglieri a vario titolo indicati come coinvolti, quattro si sono autosospesi e uno si è dimesso. Per gli stessi motivi, dimissionario - ma dall’ANM - è anche un notissimo magistrato che dell’Associazione era stato a lungo presidente. Segnali di responsabilità non sempre registrabili altrove, ma pur sempre dentro una squassante bufera, che ha reso inevitabile convocare ...

