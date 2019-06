Polidattilia | la rara condizione di avere sei o più dita | secondo la scienza è un

meteoweb.eu

(Di martedì 4 giugno 2019) E’ unaanomalia genetica la, e consiste nell’seio piùdelle mani o dei piedi ma recenti studi affermano che può dare un vantaggio in termini motori. Un dito in più può infatti estendere significativamente le capacità di manipolazione, perché permetterebbe di eseguire movimenti con una sola mano in situazioni in cui normalmente con sole cinquesi avrebbero bisogno di due. Queste capacità motorie potenziate osservate nei polidattili sono rese possibili da aree dedicate nelle aree del cervello. Questo è quanto rilevato da una ricerca dell’Università di Friburgo, dell’Imperial College London, dell’ospedale universitario di Losanna e dell’EPFL, pubblicata su “Nature Communications“, lo studio ha esaminato due persone rientranti nella particole. Nelle due persone che hanno preso parte alla ...