Osborne Clarke Italia con Christian Vieri per Gilette

calcioefinanza

(Di martedì 4 giugno 2019), con gli avvocati Andrea Bozza e Pierfilippo Capello, ha assistitonella conclusione di un accordo di testimonial per il marchio Gillette, siglato con Eleven Marketing e Procter & Gamble. Sviluppata da Wunderman Thompson Roma, la campagna pubblicitaria, #shavelikeabomber, è stata pensata per essere diffusa a 360° su TV, materiali in … L'articoloconper