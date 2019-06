OnePlus 7 e 7 Pro ricevono la OxygenOS 9 5 4 e la OxygenOS 9 5 5 | ecco tutte le novità

Problemi ghost touch su OnePlus 7 Pro : soluzioni temporanee e definitive : Il ghost touch continua ad imperversare in riferimento al OnePlus 7 Pro, che, come discusso ieri in questo articolo dedicato, si è attestato solo settimo nella classifica AnTuTu di maggio 2019. Nell'attesa di ricevere a partire dalle prossime settimane, come si evince dal forum ufficiale della società cinese, l'aggiornamento contenente il fix definitivo al disturbo (che il produttore si sta premurando di realizzare non prima di averne ...

Lo schermo di OnePlus 7 Pro fa cilecca - ma c’è un fix software in arrivo : Continuano i problemi allo schermo di OnePlus 7 Pro che dopo il ghost touch ha problemi a recepire i tocchi sulla parte superiore, sugli angoli più precisamente. Ma OnePlus promette già che è in arrivo un aggiornamento software in grado di sistemare il tutto. L'articolo Lo schermo di OnePlus 7 Pro fa cilecca, ma c’è un fix software in arrivo proviene da TuttoAndroid.

Magra figura di OnePlus 7 Pro nella classifica AnTuTu di maggio 2019 : ha davvero valore? : Ci aspettavamo sicuramente di più dal OnePlus 7 Pro, che non ha brillato a margine della classifica AnTuTu di maggio 2019 (che ricordiamo essere stilata sulla base di almeno cento misurazioni effettuate per ogni singolo device da parte di utenti medi), arrivando soltanto settimo in graduatoria. Come riportato da 'gizmochina.com', si attesta primo il Nubia Red Magic 3, seguito al secondo ed al terzo posto da ZTE Axon 10 Pro e dallo Xiaomi Mi 9 ...

Xiaomi prende (apertamente) in giro OnePlus 7 Pro con il suo Flagship Killer 2.0 : Xiaomi prende in giro la rivale OnePlus ritorcendogli contro il suo stesso slogan di smartphone "Flagship Killer": secondo Xiaomi ora sono Redmi K20 e Redmi K20 Pro i nuovi Flagship Killer 2.0. L'articolo Xiaomi prende (apertamente) in giro OnePlus 7 Pro con il suo Flagship Killer 2.0 proviene da TuttoAndroid.

Nella top 10 AnTuTu di maggio 2019 sorprende OnePlus 7 Pro - in negativo : è solo settimo : La piattaforma di benchmark colleziona i punteggi messi a segno nell'arco di 30 giorni dai vari modelli commercializzati in Cina e realizza la top 10 L'articolo Nella top 10 AnTuTu di maggio 2019 sorprende OnePlus 7 Pro, in negativo: è solo settimo proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7 Pro e ASUS ZenFone Max Pro M2 ricevono il supporto TWRP ufficiale : Le custom recovery consentono agli utenti di provare un'esperienza Android diversa e più ricca con smartphone e tablet rispetto al software preinstallato, grazie alla sinergia tra gli sviluppatori e la comunità di utenti appassionati di modding. OnePlus 7 Pro e ASUS ZenFone Max Pro M2 sono altri due smartphone che vengono aggiunti alla lista dei dispositivi che ottengono il supporto TWRP ufficiale. L'articolo OnePlus 7 Pro e ASUS ZenFone Max ...

Ecco un rimedio al “ghost touch” di OnePlus 7 Pro in attesa della soluzione definitiva : Qualche giorno fa su OnePlus 7 Pro aveva iniziato ad aleggiare lo spauracchio del "ghost touch", in attesa del bugfix, Ecco come aggirare il problema. L'articolo Ecco un rimedio al “ghost touch” di OnePlus 7 Pro in attesa della soluzione definitiva proviene da TuttoAndroid.

Netflix certifica per l’HD altri 23 smartphone e tablet e porta l’HDR su Huawei P30 e OnePlus 7 Pro : Nelle scorse ore il team di Netflix ha certificato 23 nuovi telefoni e tablet per la riproduzione in HD e ha aggiunto 6 smartphone a quelli supportati per l'HDR L'articolo Netflix certifica per l’HD altri 23 smartphone e tablet e porta l’HDR su Huawei P30 e OnePlus 7 Pro proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7 Pro : migliori cover e pellicole di vetro : Presentato ufficialmente il 14 maggio a Londra, OnePlus 7 Pro è già desiderato da molti. Grazie ad ottimi materiali come vetro e metallo, questo smartphone è esteticamente molto gradevole e il suo touch-and-feel è davvero leggi di più...

OnePlus è al lavoro per sistemare i problemi di OnePlus 7 Pro : ecco cosa è in arrivo : OnePlus risponde, attraverso il forum ufficiale, ad alcune delle domande poste dai primi utilizzatori di OnePlus 7 Pro. L'articolo OnePlus è al lavoro per sistemare i problemi di OnePlus 7 Pro: ecco cosa è in arrivo proviene da TuttoAndroid.

Occhio a sbloccare il bootloader di OnePlus 7 Pro - se usate Netflix - Amazon Prime Video e altri streaming : Chi ha acquistato OnePlus 7 Pro dovrà tenere in considerazione un aspetto prima di procedere allo sblocco del bootloader. Scopriamo insieme quale L'articolo Occhio a sbloccare il bootloader di OnePlus 7 Pro, se usate Netflix, Amazon Prime Video e altri streaming proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7 Pro non avrà l’always-on display a breve - prima i bugfix : Sul forum ufficiale un responsabile di OnePlus ha affermato che la feature always-on display per OnePlus 7 Pro è "ancora in esame". Ecco tutti i dettagli L'articolo OnePlus 7 Pro non avrà l’always-on display a breve, prima i bugfix proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7 Pro nasconde un apribottiglie pop-up : guardatelo in azione : La Rete è ricca di testimonianze di cose bizzarre e tra queste vi è senza dubbio il tentativo di aprire una bottiglia di birra usando la fotocamera di OnePlus 7 Pro L'articolo OnePlus 7 Pro nasconde un apribottiglie pop-up: guardatelo in azione proviene da TuttoAndroid.