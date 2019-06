Migranti in difficoltà a largo della Libia | nuovo appello delle Ong

Migranti - nave della Marina soccorre il gommone in difficoltà al largo della Libia : La nave militare "Cigala Fulgosi" della Marina sarebbe intervenuta stamattina intorno alle 9:30 per salvare i Migranti in difficoltà al largo della Libia. Oggi la Ong Alarm Phone aveva lanciato l'allarme su Twitter, in quanto sul gommone in questione si trovano circa 80-90 persone, che a causa del peggioramento delle condizioni meteo marine rischiavano la vita. Proprio per questo la nave è intervenuta per trarre in salvo questa povera gente. ...

"In difficoltà barca con 20 Migranti" : Palermo, 30 apr. (AdnKronos) - "Via Navtex Malta Radio ha comunicato alle 21:20 una segnalazione delle 14:10 da parte di Mrcc Roma di una barca in difficoltà con circa 20 persone a bordo alla deriva al largo delle coste libiche: chiediamo che le Autorità italiane e maltesi intervengano in soccorso".

