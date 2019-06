Microsoft | nuove informazioni sul progetto Centaurus

surface-phone

(Di martedì 4 giugno 2019) Nella giornata di ieri, grazie a The Verge, è giunta voce della presentazione del dispositivo “” all’interno della sede. Dettagli Ildiha generato molti dubbi e ha richiamato l’attenzione degli utenti sul futuro del marchio Surface. Dal dicembre 2018 ad ora sono stati vari gli articoli, presenti sul web, che hanno delineato le caratteristiche di questo misterioso dispositivo. Da due anni a questa parte l’interesse del colosso di Redmond si è spostato dal ramo Smartphone a un nuovo segmento del settore mobile: i dispositivi ibridi. Questi dispositivi vantano, secondo le attuali, un hardware potente in combinazione con un’elevata riduzione di peso e dimensioni. Per fare ciòha sviluppato l’idea di una classe di dispositivi pieghevoli, accomunati da una struttura su due schermi e una possibile “cerniera” per permettere la ...

itPariweb : Microsoft, nuove tecnologie sfida per crescita Italia - Hi-tech - ANSA - xdatanet : [Eccoci] “Il futuro dell’Italia dipenderà anche dalla capacità degli sviluppatori di fare innovazione combinando le… - francoleuzzi : Microsoft Azure, il servizio cloud usato per distribuire malware: che c’è da sapere - Cyber Security 360 -