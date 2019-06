Matteo Dall’Osso parla in aula bendato: “Ministra Grillo, non tagli i fondi alla fisioterapia” (Di martedì 4 giugno 2019) Il deputato di Forza Italia, Matteo Dall'Osso, malato di sclerosi multipla dall'età di 19 anni, è intervenuto alla Camera con una benda sugli occhi in quanto la malattia gli rende insopportabile la luce. Rivolgendosi alla ministra della Salute, Giulia Grillo, per chiederle di non tagliare i fondi destinati alla fisioterapia, Dall'Osso ha detto: "Occupatevi delle persone più deboli, non c'è cattivo peggiore di un buono che diventa cattivo".



