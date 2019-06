Giuseppe Conte | lo sfogo a Palazzo Chigi | Questo governo è una farsa

Sergio Mattarella dietro al discorso di Giuseppe Conte : le parole del premier che svelano il vero piano : «La Costituzione è il mio faro». Il premier-avvocato del popolo ha cercato nel fondamento delle istituzioni e nel suo Garante, Sergio Mattarella, il punto di forza nel momento di massima debolezza, sua e del governo. È così che, ieri, Giuseppe Conte ha provato a uscire dall' angolo. Conscio che nemm

Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti contro Giuseppe Conte - governo finito : "Pioggia radioattiva" : Il discorso di Giuseppe Conte, che ha messo sul piatto le sue dimissioni, non ha placato affatto le liti tra Lega e M5s. In serata, infatti, è saltato il vertice sul decreto sblocca-cantieri: poche ore dopo le parole del premier, una nuova lite. Il governo, insomma, sembra finito, kaputt, manca quas

Giuseppe Conte : “Basta liti o lascio”. Strappo coi leghisti sui cantieri : L’atteso ultimatum arriva dopo venticinque minuti di preambolo, partito con il bilancio di un anno di governo e sfociato nell’ammissione di una tensione ormai insostenibile: «Non mi presto in nessun modo a vivacchiare o galleggiare. Se non ci sarà una chiara presa di responsabilità e comportamenti conseguenti, rimetterò il mandato nelle mani del pr...

La reazione dell'opposizione al discorso di Giuseppe Conte : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non ha ancora terminato la conferenza stampa a palazzo Chigi che già il Pd parla apertamente di "crisi" e chiede che il premier si presenti davanti al Parlamento. "Le parole di Conte hanno aperto ufficialmente la crisi di Governo", afferma il capogruppo dem Graziano Delrio che chiosa: "Adesso, se è rimasto almeno un minimo di rispetto delle istituzioni democratiche, Conte prenda coraggio e venga a ...

Giuseppe Conte - l'amarezza in diretta : "Questo l'avevo sottovalutato". Drammatica presa d'atto : "Questo è un aspetto che ho sottovalutato". Giuseppe Conte non nasconde l'amarezza e fa autocritica, nella conferenza stampa delle sue "dimissioni pronte", assegnando però parte delle colpe delle difficoltà in cui versa il suo governo anche all'atteggiamento di Lega e M5s. "La campagna elettorale du

Governo - Giuseppe Conte : 'Senza impegno di Lega e M5S rimetterò il mandato' : Un discorso pacato ma nello stesso tempo duro quello del premier Giuseppe Conte, che ha appena terminato la conferenza stampa che ha indetto oggi, 3 giugno 2019, presso Palazzo Chigi. Il primo ministro ha richiamato le due forze politiche di maggioranza, Lega e Movimento Cinque Stelle, che ormai da qualche tempo continuano a stuzzicarsi. Conte ha detto che vuole un grande spirito di coesione tra tutte le forze politiche per poter proseguire il ...

Giuseppe Conte giura imparzialità : "Non sono mica iscritto al Movimento". E alla conferenza non si sbilancia : Giuseppe Conte non si sbilancia, ancora una volta. E a chi, in conferenza stampa, gli ha chiesto cosa ne sarà della Tav - quel cavillo che mette zizzania tra Lega e Cinque Stelle - il premier risponde: "Il progetto fa parte del contratto di governo. È quello il nostro obiettivo. Ho già iniziato a pa

Giuseppe Conte gela Salvini e Di Maio : "Se io e Tria...". La frasetta su Ue e "mercato" : sovranismo addio? : "Se il ministro dell'Economia e il premier interloquiscono con le autorità dell'Ue per evitare una procedura di infrazione che farebbe molto male, le due forze politiche non devono intervenire". Giuseppe Conte non fa un esempio a caso, parlando di "leale collaborazione" con Lega e M5s. Il riferiment

Matteo Salvini risponde subito a Giuseppe Conte : "La Lega c'è - andiamo avanti - non abbiamo tempo da perdere" : È Matteo Salvini il primo a rispondere, in tempo reale, a Giuseppe Conte. Alle 19.10, via Twitter, il leader della Lega annuncia secco: "Noi siamo pronti, vogliamo andare avanti e non abbiamo tempo da perdere, la Lega c'è". Dall'altra parte della maggioranza, tutto tace dalle parti di Luigi Di Maio.

Cosa ha detto Giuseppe Conte nella conferenza stampa sul futuro del governo : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è presentato in conferenza stampa a Palazzo Chigi per rivolgere un ultimatum a Lega e Movimento 5 Stelle e, in particolare, ai loro leader Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Un avvertimento con cui chiede ai due leader politici di decidere se vogliono proseguire l’esperienza di governo, perché lui non ha intenzione di “vivacchiare”. Motivo per cui, senza una decisione netta e chiara, Conte si dice ...

Giuseppe Conte - accelerazione verso la crisi : "Sono pronto a dimettermi - cosa devono fare Di Maio e Salvini" : Il premier Giuseppe Conte è disposto a rimettere nelle mani del presidente Sergio Mattarella il suo mandato. Nella conferenza stampa a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio chiede ufficialmente a Luigi Di Maio e Matteo Salvini "di dirmi se hanno intenzione di proseguire con lo spirito del contr

La gaffe di La7 che chiama Antonio il premier Giuseppe Conte : Le pagine social di La7, per lanciare lo speciale dedicato alla conferenza stampa del presidente del consiglio, hanno utilizzato il nome di battesimo sbagliato. Antonio Conte è il nuovo allenatore dell’Inter, non il nuovo presidente del consiglio. Già, perché il premier in carica di nome di battesimo fa Giuseppe. E così La7 ha preso una delle più classiche topiche nello scrivere le generalità del nostro primo ministro.-- Già, infatti, le ...

Giuseppe Conte : "Ho sottovalutato la campagna elettorale" : “Ho sottovalutato la campagna elettorale”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando durante la conferenza stampa convocata a Palazzo Chigi. Avevo sottovalutato la consultazione Europea, molto aspra e intensa. Ha finito per accreditare l’immagine di uno stallo nell’azione di governo. Ma questa è una falsità. Il governo, finita la fase uno, ha avviato la fase due che inaugura una stagione ...

La conferenza stampa di Giuseppe Conte sul futuro del governo : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato che terrà una conferenza stampa da Palazzo Chigi per parlare di "alcune cose importanti", rivolgendosi agli italiani e ai due partiti al governo: Lega e Movimento 5 Stelle. Il messaggio di Conte arriva dopo le elezioni europee e con l'obiettivo di chiarire quale sarà il futuro del governo.