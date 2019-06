Crocchette di formaggio – ricette di Sardegna

cosacucino.myblog

(Di martedì 4 giugno 2019)DIINGREDIENTI: 100 g di farina, 150 g difresco, 1 uovo, pane grattugiato, olio, un pizzico di sale.PREPARAZIONESbattere il tuorlo dell’uovo, aggiungere la farina, il sale e l’albume d’uovo montato a neve . Fare riposare circa 1 ora. Tagliare ilin strisce larghe circa 4 cm e spesse circa ½ cm. Tuffare le fette nel precedente impasto, passarle nel pane grattugiato (schiacciando leggermente in modo che si attacchi bene) e lasciarle in frigo per circa ½ ora. Friggerle in olio caldissimo e scolarle su carta assorbente. Servire ben calde.

Gianfra88089644 : @Alessia36564281 @ZioKlint Chiamare Eccellenza quel formaggio adesso? No,non lo è più. Ho prodotto latte da PR fin… - W8nderAnnA : @Hazydavey_37 Puoi farci una vellutata frullandolo una volta lessato con le patate lesse o delle crocchette con dentro il formaggio -