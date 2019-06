Cessione Fiorentina | terminato l’incontro tra Commisso e i fratelli Della Valle | le ultime

Cessione Fiorentina - è arrivato in Toscana l’uomo di fiducia di Commisso : incontro con i Della Valle : Cessione Fiorentina – Dopo la notizia di diversi giorni fa e il successivo comunicato Della Fiorentina, è arrivato in Toscana Joe Barone, l’uomo di fiducia del futuro proprietario Della viola, Rocco Commisso. Riunione questa mattina a Milano dei vertici Della società, con i fratelli Della Valle nella sede Della Tod’s. Oltre all’incontro col suo uomo di fiducia, è previsto quello con Commisso stesso, arrivato a ...

Cessione Fiorentina - Panerai difende i Della Valle : “Non è detto che chi arriva possa fare meglio” : La settimana scorsa, la notizia dell’acquisto Della Fiorentina da parte dell’imprenditore italo-americano Rocco Commisso. Qualche ora fa, al termine del Cda, la nota Della società in merito al processo in corso che porterà alla Cessione dei toscani. A tal proposito ha parlato ai giornalisti, alla fine del consiglio, il dirigente Paolo Panerai, difendendo i Della Valle. Ecco le sue parole. Cessione Fiorentina, il sindaco ...

Cessione Fiorentina - il sindaco Nardella : “Do la mia disponibilità ad un progetto di alto livello” : Concluso il Cda, la famiglia Della Valle ha annunciato attraverso una nota che si sta procedendo verso un atto di finalizzazione alla Cessione della Fiorentina, confermando difatti la notizia della settimana scorsa che vedeva l’interessamento di Rocco Commisso. A tal proposito è intervenuto il sindaco di Firenze Dario Nardella, che “offre la propria disponibilità a dare una mano nell’ambito delle proprie competenze ...

Fiorentina - i Della Valle allo scoperto : “In corso procedura finalizzata alla Cessione” : La notizia era uscita fuori la settimana scorsa ma, anche in vista dell’importantissimo match salvezza contro il Genoa, nessuno dell’attuale società aveva fatto trapelare nulla. allo stesso modo, però, non c’era stato neanche segnale di smentita. Ecco spiegato il motivo. Rocco Commisso è più vicino che mai alla Fiorentina. Di seguito, la nota Della società viola dopo il Cda, che conferma l’esistenza di una procedura ...

Cessione Fiorentina – Terminato il CDA - arriva la conferma : Della Valle tratta con Commisso : Terminato il CDA Della Fiorentina, arriva la conferma in merito alla Cessione Della società Viola: il presidente Della Valle tratta con Rocco Commisso Da pochi minuti si è concluso il Consiglio di Amministrazione Della Fiorentina. Paolo Panerai, membro del CDA Della Viola, ha annunciato, senza giri di parole, l’esistenza Della trattativa fra Della Valle e Commisso per la Cessione Della Fiorentina: “non c’è niente da dire, verrà ...

Cessione Fiorentina - Luca Cordero di Monzemelo : “adesso è importante guardare avanti…” : “La vendita della Fiorentina? Credetemi, non ne so assolutamente niente e quindi non si puo’ dare un’opinione sul nulla. Dico solo ai tifosi fiorentini che nella vita, come nello sport, e’ molto importante guardare avanti ma anche sapere da dove si partiva. Quando la famiglia Della Valle entro’, la Fiorentina era veramente ai minimi termini. Dall’esterno capisco che i tifosi possano essere delusi, ...

Fiorentina - il CdA per la possibile Cessione slitta a sabato 1 giugno : Giornate febbrili per la Fiorentina. Dopo la salvezza agguantata all’ultima giornata grazie al pareggio con il Genoa, ora è il turno delle voci sulla possibile cessione del club, con il magnate italo americano Rocco Commisso in prima fila per acquistare i viola. Questo, ovverosia la discussione sulla cesione della società e le offerte a disposizione sarà l’argomento […] L'articolo Fiorentina, il CdA per la possibile cessione ...

Cessione Fiorentina - Commisso esce allo scoperto : “Conosco bene la maglia viola” : “Non posso dare conferme o indicazioni, sia in senso positivo che negativo. I fiorentini? Faccio loro, intanto, un in bocca al lupo per la gara di stasera. Ho seguito tutto il campionato, come fanno in tantissimi qui in America. Conosco bene la maglia della Fiorentina e anche qualche vecchia gloria gigliata, come Hamrin o Batistuta“. Lo ha detto al “Corriere Fiorentino” l’imprenditore italo-americano Rocco ...

Cessione Fiorentina - parla Rocco Commisso : le ultime sull’affare : Rocco Commisso è un imprenditore di origini calabresi che è in procinto di rilevare la Fiorentina dalle mani dei Della Valle Rocco Commisso è ad un passo dall’acquisto della Fiorentina, mancano di fatto solo le ufficialità relative all’affare con la famiglia Della Valle. L’imprenditore di origine calabrese, ha parlato oggi al Corriere Fiorentino dell’affare. “Non posso dare nessuna conferma”. “Non ...

Fiorentina - Montella : “Difendiamo squadra e città. Cessione? Ci mancava solo questa” : Le parole di Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, alla vigilia della sfida contro il Genoa, valida per l’ultima giornata e decisiva per la permanenza in Serie A dei viola. Il tecnico campano ha presentato il difficile impegno: “Abbiamo lavorato sulla testa e sulla consapevolezza, esaminato cosa è successo nelle ultime partite. Il destino del calcio ci ha messo una mano sopra. Domani ci giochiamo una stagione, ...

Calcio : Fiorentina. New York times - vicina Cessione club a Rocco Commisso : L'era Della Valle potrebbe essere al tramonto. Il "New York times" rivela che Rocco Commisso, imprenditore nato in Calabria vicino alla Fiorentina

Cessione Fiorentina - lunedì l’annuncio : “accordo con Commisso raggiunto la scorsa settimana” : Le voci relative alla Cessione della Fiorentina da parte dei Della Valle a Rocco Commisso, si fanno sempre più insistenti: le ultime Rocco Commisso è a un passo dall’acquisto della Fiorentina. Secondo un’indiscrezione del New York Times il magnate italoamericano, fondatore del colosso dei servizi via cavo Mediacom e dal 2017 proprietario dei New York Cosmos, starebbe per concludere l’accordo con i Della Valle per ...

Fiorentina - clamoroso colpo di scena : vicina la Cessione della società a Commisso [DETTAGLI] : L’era della Valle potrebbe essere al tramonto. Il “New York Times” rivela che Rocco Commisso, imprenditore nato in Calabria ma negli Usa da quando aveva 12 anni, sarebbe vicino all’acquisto della Fiorentina, operazione che dovrebbe andare in porto lunedì. Commisso da tempo valutava un ingresso nel calcio italiano tanto che lo scorso anno provò, senza successo, a rilevare il Milan. Ora sarebbe vicino a ripercorrere ...

Cessione Fiorentina - indiscrezioni clamorose : Rocco Commisso ad un passo dall’acquisto del club [CIFRE e DETTAGLI] : Rocco Commisso ad un passo dall’acquisto della Fiorentina, queste le indiscrezioni del New York Times che ha svelato anche le cifre Tra la piazza di Firenze e la proprietà della Fiorentina targata Della Valle, non c’è più da tempo il rapporto idilliaco di una volta. La rottura sembra possa portare ad una Cessione del club in tempi molto brevi. Questo quanto rivelato niente poco di meno che dal New York Times che ...