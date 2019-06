Calciomercato Napoli | il PSG fa sul serio per Koulibaly | la richiesta di De Laurentiis è

sportfair

(Di martedì 4 giugno 2019) Il presidente delavrebbe chiesto infatti una cifra spropositata per, finito nel mirino del Paris Saint-Germain Kalidouè finito nel mirino del Paris Saint-Germain, che ha individuato nel difensore senegalese il profilo perfetto per rinforzare il proprio reparto difensivo. Foto Fabio Sasso/LaPresse Stando a quanto riferito però dai media francese, ladel presidente Desarebbe troppo alta: cento milioni di euro poco trattabili. Uno scoglio davvero alquanto proibitivo per il PSG, che avrebbe intenzione di rivoluzionare la difesa di Tuchel, apparsa non proprio impenetrabile nell’ultima stagione. Tra i giocatori in rosa, il principale indiziato all’addio dovrebbe essere Thiago Silva, considerando il suo contratto in scadenza alla fine del prossimo anno.L'articolo, il PSG fa sulper: la ...

DiMarzio : #Calciomercato | Il #Napoli non molla Rodrigo del Valencia: proseguono i contatti con Mendes ? - DiMarzio : #Napoli, si lavora al ritorno di #Zapata ?? Trovata intesa con gli agenti del colombiano ?? - claudioruss : Sarri: “I napoletani conoscono l’amore che provo per loro. La professione può portare ad altri percorsi, non cambie… -