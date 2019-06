Apex Legends | l' evento a tempo limitato Caccia Leggendaria inizia oggi

Respawn svela i primi dettagli per quanto riguarda la Stagione 2 di Apex Legends : Respawn Entertainment ha offerto i primi dettagli sulla seconda Stagione del suo Battle Royale Apex Legends.Come riportano i colleghi di Eurogamer, lo studio di sviluppo ha dichiarato che nonostante tutti i dettagli sulla Stagione 2 verranno discussi a partire dall'8 giugno, Respawn ha deciso di dare qualche anticipazione.Il principale obiettivo è che il tempo per arrivare a livello 100 sarà ridotto con l'arrivo della Stagione 2. Parte di questa ...

Apex Legends alla fine della corsa? Tracollo degli incassi per il Battle Royale : Un lancio sul mercato che ha senza dubbio avuto del sensazionalistico quello di Apex Legends. Giunto in sordina, il Battle Royale di Respawn Entertainment ed Electronic Arts ha colto un po' tutti alla sprovvista (tanto i videogiocatori quanto gli addetti ai lavori di titoli concorrenti, i vari Fortnite e PUBG) assestandosi in brevissimo tempo in cima alla catena alimentare videoludica. Chiaro è che prodotti del calibro di Apex Legends ...

Le entrate di Apex Legends sono diminuite del 74% in due mesi : A quanto pare Apex Legends non è stato in grado di mantenere il suo inizio esplosivo, poiché le entrate digitali del gioco sono diminuite significativamente per il secondo mese consecutivo, riporta Eurogamer.net.Le statistiche provengono dalla società di ricerche di mercato di proprietà di Nielsen, SuperData. La compagnia stima che Apex Legends abbia guadagnato $ 24 milioni in aprile, in calo di quasi tre quarti rispetto ai guadagni del mese di ...

Aspettando la Stagione 2 di Apex Legends - novità in arrivo all’EA Play 2019? : A distanza di ormai quattro mesi abbondanti dall'arrivo sulla scena di Apex Legends è arrivato il momento per il Battle Royale di Respawn Entertainment ed Electronic Arts di dare una svolta netta alla sua carriera videoludica. Se infatti le prime settimane di vita del titolo hanno visto un'invasione di massa dei server di gioco da parte degli utenti - con oltre cinquanta milioni fatti registrare nei primi quattordici giorni dalla release – c'è ...

Apex Legends : il nuovo aggiornamento introduce migliorie all'audio - risolve alcuni crash del gioco e molto altro ancora : Respawn Entertainment ha da poco pubblicato una nuova patch per il suo battle royale Apex Legends, volta a intervenire su alcuni aspetti del gioco. Tra le cose più importanti vi segnaliamo la risoluzione di alcuni fastidiosi crash sulla versione PC e miglioramenti generali all'audio.Come riporta Gamingbolt, di seguito vi riportiamo il patch note completo del nuovo aggiornamento: Performance Leggi altro...

Scovato un nuovo bug in Apex Legends - invincibili sulla nave di rifornimenti? : Sono ormai trascorsi quattro mesi dall'esordio di Apex Legends sul mercato videoludico: una vera e propria bomba a orologeria che ha avuto conseguenze importanti nel medio periodo, con tantissimi videogiocatori che si sono convertiti al Battle Royale grazie proprio alla produzione di Respawn Entertainment ed Electronic Arts. Non si è trattato chiaramente di un avvento privo di imperfezioni, quello di Apex Legends, con lo studio di sviluppo che è ...

Apex Legends : gli utenti PlayStation Plus possono scaricare gratuitamente un pacchetto di oggetti cosmetici : Gli abbonati al servizio PlayStation Plus hanno l'opportunità di riscattare gratuitamente uno speciale pacchetto di oggetti cosmetici in Apex Legends. Il pacchetto è chiamato "Play Pack" ed include sei oggetti da usare durante le partite.Come riporta VG247, il pacchetto è gratuito ed include due skin per Lifeline e Mirage, due banner per gli stessi personaggi e due nuove skin per le armi Eva-8 ed R-99. Se siete interessati potete riscattare il ...

Apex Legends - al via il ban per i giocatori che utilizzano il "piggy-backing" : Respawn ha rivelato piani per bannare i giocatori di Apex Legends che intenzionalmente non partecipano alle partite, ma che fanno "piggy-backing", ovvero rimangono inattivi all'interno di una partita in modo da guadagnare punti esperienza e ricompense.Come riportano i colleghi di Eurogamer, il manager della community di Respawn "Jayfresh_Respawn" ha dettagliato i progressi compiuti finora dal team sul post di Reddit riguardo Apex ...

La Stagione 2 di Apex Legends sarà svelata all'E3 2019 : A detta di molti, la Stagione 1 di Apex Legends è stata un po' deludente. Un sacco di giocatori PS4, PC e Xbox One hanno lasciato il battle royale a causa del supporto lento e di un pass stagionale incredibilmente poco brillante. Dunque, probabilmente, Respawn non vedrà l'ora di effettuare un "soft reset" con la Stagione 2. Ma quando possiamo aspettarci di saperne di più? Secondo EA, la prossima Stagione di Apex Legends sarà rivelata il prossimo ...

Apex Legends contro gli imbroglioni - tolleranza zero sul Piggybacking : A distanza di ormai quattro mesi dal suo esordio ufficiale sulla scena videoludica, Apex Legends continua nella sua opera di rifinitura. Non vuol mollare il colpo Respawn Entertainment, che con il Battle Royale ha fatto registrare record su record nel corso delle prime settimane dalla release, con una community che andava allargandosi sempre di più, espandendosi inesorabilmente a macchia d'olio. L'assenza di contenuti di rilievo all'interno ...

Apex Legends si aggiorna su PS4 ma la patch causa crash : Apex Legends ha ricevuto un nuovo aggiornamento a sorpresa su PlayStation 4, che però ha finito di causare una serie di crash a molti giocatori.L'aggiornamento 1.08 è stato lanciato sulla console di Sony durante la notte. Come riporta VG247, poco dopo la sua uscita però il subReddit del gioco è stato preso di mira dai giocatori, in particolare con segnalazioni legate al personaggio Lifeline.La patch è stata creata appositamente per PlayStation ...

Apex Legends : la Stagione 2 verrà svelata durante l'E3 : Electronic Arts ha annunciato che la prossima Stagione di Apex Legends verrà svelata durante l'E3 di quest'anno, a giugno. Bisognerà aspettare quindi ancora un mese prima di poter sapere i contenuti della Stagione 2.Come riportato da IGN, EA ha dichiarato durante la sua ultima riunione, che i primi dettagli della prossima Stagione saranno rivelati alla conferenza EA Play del 7 giugno. L'evento si svolge all'Hollywood Palladium di Los Angeles e ...

EA vuole portare Apex Legends su dispositivi mobile : EA ha pubblicato il suo report sugli utili trimestrali e non sorprende che Apex Legends sia stato un grande successo. Secondo EA, il gioco battle royale sviluppato da Respawn è "facilmente il franchise in più rapida crescita che abbiamo mai avuto". Ciò che potrebbe sorprendere, però, è che EA ha detto che sta cercando di portare il gioco da PC e console a piattaforme mobile, come segnala The Verge. "Siamo in trattative avanzate per portare Apex ...

Apex Legends in arrivo su Mobile? Importanti conferme all’8 maggio : Sono stati mesi invernali assolutamente caldi quelli di Apex Legends: il Battle Royale di Respawn Entertainment ed Electronic Arts è arrivato infatti sul mercato videoludico a fari spenti, cogliendo di sorpresa tanto il pubblico quanto gli esperti del settore. La reazione della community è stata, come era lecito aspettarsi, immediata e particolarmente entusiasta, un elemento che ha permesso al gioco di schizzare da subito in cima alla catena ...