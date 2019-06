Allenatore Juventus | Paratici | “c’è un range di tecnici che stiamo valutando…”

Nuovo Allenatore Juventus – Paratici prende tempo : “non c’è fretta - abbiamo le idee chiare” : Paratici non si sbilancia sul Nuovo allenatore della Juventus: le parole del ds bianconero “C’è un range di allenatori che stiamo valutando. abbiamo le idee chiare e stiamo lavorando. Non c’è un tempo limite, un po’ di tempo ci vuole, poi si saprà il Nuovo allenatore“. Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, fa ‘melina’ sul nome del Nuovo tecnico che sostituirà Massimiliano Allegri ...

Juventus - nuovo Allenatore e caso Pogba : Paratici esce allo scoperto : Juventus – Presente a Napoli per la manifestazione ‘Football Leader’ in cui sarà premiato, il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici è tornato a parlare, affrontando tanti temi, sia sul nuovo allenatore che sul possibile ritorno di Pogba. Parole importanti soprattutto visto il clima creatosi intorno al caso allenatore. Leggi anche: Juventus, ritorna Pogba: “Di Marzio” rivela il nuovo retroscena! Juventus, ...

Allenatore Juventus - il cerchio si stringe : Klopp si defila - salgono le quotazioni di Sarri : Allenatore Juventus – Il cerchio inizia a stringersi in casa bianconera. Sembra ormai passata una vita dalla comunicazione ufficiale della separazione con Massimiliano Allegri. Ma, chiuso il ciclo con il tecnico livornese, la società si è buttata a capofitto alla ricerca del successore. Tanti nomi sono stati fatti nelle ultime settimane: la Juve, come da abitudine, non ha smentito né confermato, piuttosto è stato qualche diretto ...

GUARDIOLA NUOVO Allenatore JUVENTUS?/ Moggi : "È lui la prima scelta ma..." : GUARDIOLA NUOVO ALLENATORE della JUVENTUS? Moggi: "È lui la prima scelta ma Sarri è pronto". Le ultime notizie sul tecnico del Manchester City.

Guardiola nuovo Allenatore Juventus?/ "Agnelli sta sistemando clausole del contratto" : Guardiola nuovo allenatore della Juventus? Nuove voci: "Agnelli sta sistemando le clausole del contratto". Sarri piano B del club bianconero...

Guardiola nuovo Allenatore Juventus?/ Repubblica : 'Ecco perché può arrivare' : Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus? Un'ipotesi a cui non crede il grande ex bianconero, Thuram: le sue parole

SARRI NUOVO Allenatore JUVENTUS/ Londra prende tempo : Chiesa il primo regalo? : SARRI NUOVO ALLENATORE JUVENTUS: pronto un triennale da 6 milioni di euro all'anno, si parla già dei giocatori che potrebbero seguirlo.

GUARDIOLA NUOVO Allenatore JUVENTUS?/ Un grande ex : "La vedo davvero dura…" : GUARDIOLA sarà il NUOVO ALLENATORE della JUVENTUS? Un'ipotesi a cui non crede il grande ex bianconero, Thuram: le sue parole

Allenatore Juventus - Jorginho sui bianconeri : “Sarri in panchina? Tradimento per i tifosi del Napoli” : Allenatore Juventus – ”Sarri alla Juventus? I tifosi napoletani lo hanno nel cuore, normale che potrebbero arrabbiarsi e viverla come un Tradimento”. Sono le dichiarazioni di Jorginho che commenta a Coverciano le voci su un possibile futuro di Sarri alla Juventus. ”Per la stagione fatta tra difficolta’ e soddisfazioni, la vittoria in Europa League e i risultati in campionato Sarri dovrebbe restare al Chelsea ...

Allenatore Juventus – Sono tante le voci che si rincorrono negli ultimi tempi, ma la situazione tecnico in casa bianconera è ancora tutta da chiarire. A svelare gli ultimi retroscena, però, è il portale calciomercato.com, secondo cui ci sarebbero novità importanti. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, maxi scambio con la Roma: i dettagli Allenatore Juventus, bianconeri decisi

Juventus - Bernardeschi su Sarri e Allegri : “Sarri valido Allenatore - Allegri ha fatto la storia…” : Le dichiarazioni di Bernardeschi su Sarri Federico Bernardeschi ha commentato da Coverciano, le voci su Sarri come prossimo nuovo tecnico della Juventus. Queste le sue parole: ”Sarri alla Juve? E’ un allenatore valido, che sta facendo una grande carriera. Ma io non so se sarà lui il successore di Allegri, aspettiamo la decisione della società prima di esprimerci noi giocatori”. – il giocatore ha così continuato ...

Allenatore Juventus – "Un po' di sofferenza nel guardare la partita c'era ma e' la Champions, e' il calcio e bisogna andare avanti e pensare al presente e all'immediato futuro". Sono le dichiarazioni di Federico Bernardeschi in relazione alla partita di ieri tra Liverpool e Tottenham. "Il prossimo anno iniziera' una stagione in cui riproveremo a vincere tutto, quest'anno

Nuovo allenatore Juventus – Il tempo dell'attesa volge al termine: le finali europee sono ormai alle spalle ed ora per la Juventus è arrivato il momento della decisione. Chi per il dopo Allegri? Sarri resta in prima fila, staccato dagli altri pretendenti: il tecnico toscano è tornato in Italia in attesa di capire quel che sarà di lui, anche

I tifosi della Juventus non perdonano Conte - cori e insulti contro l’Allenatore dell’Inter : “mercenario” : Alcuni tifosi della Juventus presenti a Madrid hanno insultato Conte per aver accettato l’offerta dell’Inter I tifosi della Juventus non hanno accettato la scelta di Antonio Conte di dire sì all’Inter, diventando l’allenatore nerazzurro al posto di Luciano Spalletti. LaPresse / AFP PHOTO / Josep LAGO Prova ne sono i cori e gli insulti che alcuni supporters bianconeri hanno rivolto all’ex manager del Chelsea, ...