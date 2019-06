Sarri alla Juve | semmai dovesse essere | è calcio | è sport

ilnapolista

(Di lunedì 3 giugno 2019) Psicosi “” in città Dopo le prime conferme di una possibile intesa tra il tecnico toscano e la “vecchia signora”, una rivolta popolare a base di bandiere rosse e romanticismo calcistico ha baldanzosamente occupato ogni angolo di social. “Come può il comandante allenare la”, “La rivoluzione è finita se lui va a Torino”, panico sparso ed insensate lamentele, accompagnano insomma quella che per ora è una voce, al massimo qualcosa di più, ma di certo, al momento, niente di concreto.è la fine del sogno, è la vittoria del capitale, il gianduiotto sulla pizza e via discorrendo.ferisce in napoletani, più di quanto dovrebbero giàper tutto ciò che in genere si vede in città.secondo molti è una questione di principio.è il tradimento dei tradimenti. Vabbè, chiudiamo facebook, whatsapp, twitter e tutto ...

