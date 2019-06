ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2019) Una settimana dopo le elezioni europee, anche per il Vaticano suona l’ora dei bilanci. Non è andata bene per papa Francesco nella nazione di cui è “primate”. Matteoè uscito trionfatore dalle urne e insieme a Fratelli d’Italia può contare su un solido quaranta per cento. Se si andasse a votare per le Politiche, gli analisti dei flussi elettorali attribuiscono al “Capitano” insieme con Giorgia Meloni la maggioranza in Parlamento. Matteo l’ne è consapevole. Nella partita a scacchi, che ha ingaggiato da tempo con la linea di Francesco, si trova adesso in una posizione di non trascurabile forza (non è un caso che, riferendosi ad un eventuale incontro con, il pontefice di ritorno dalla Romania abbia solo detto che le richieste di udienza devono seguire determinate regole). Nell’elettorato della Lega i cattolici rappresentano un segmento importante. Un cattolico ...

Noovyis : Un nuovo post (Salvini studia da antipapa. E dietro c’è una strategia precisa) è stato pubblicato su Playhitmusic - - gpellarin84 : RT @jacopo_iacoboni: Su questa domanda chiederei aiuto a chi studia la Lega, e soprattutto Salvini, la Lega salviniana. Altrimenti dovrò me… - rita_stefania : RT @jacopo_iacoboni: Su questa domanda chiederei aiuto a chi studia la Lega, e soprattutto Salvini, la Lega salviniana. Altrimenti dovrò me… -