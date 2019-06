Rumore e musica assordante in discopub | locale sotto sequestro

romadailynews

(Di lunedì 3 giugno 2019) Roma – Numerosi esposti presentati ai Carabinieri per disturbo della quiete pubblica o del riposo delle persone hanno portato alla chiusura di unnel cuore del Centro storico della Capitale. Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione Roma piazza Farnese hanno notificato al gestore e al legale rappresentante delun decreto dipreventivo delubicato in largo dei Fiorentini. A seguito delle segnalazioni dei residenti, esasperati per laad alto volume proveniente dale dagli schiamazzi degli avventori, i militari hanno avviato gli accertamenti, anche con l’ausilio dell’Arpa Lazio. A conclusione delle attivita’, i Carabinieri hanno richiesto ed ottenuto il decreto dipreventivo emesso dall’ufficio del gip del Tribunale di Roma e ieri i militari hanno apposto i sigilli alle porte del ...

