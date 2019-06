Quando vedere le omega e chi Scorpidi, le spettacolari stelle cadenti di giugno

(Di lunedì 3 giugno 2019) Il mese dinormalmente non è considerato tra i più favorevoli per l'osservazione delle cosiddette “”, dato che non si registrano sciami meteorici di rilievo, inoltre le ore di oscurità da dedicare all'osservazione sono poche, tuttavia quest'anno potrebbero regalarci qualche bella sorpresa due correnti minori, lee le chi. I picchi massimi dei due sciami meteorici sono attesi rispettivamente per la notte di lunedì 3 e di mercoledì 5, e poiché si verificano a cavallo della Luna Nuova, le scie luminose non verranno disturbate dalla luce riflessa dal satellite. Sempre il 3si registrerà il picco massimo delle tau Erculidi, mentre a metà mese ci saranno i picchi delle Liridi e delle xi Draconidi, che saranno purtroppo “cancellate” dalla Luna Fragola (il plenilunio di). Il 28 ci sarà invece il picco massimo delle Bootidi, una corrente irregolare che talvolta si manifesta con splendidi exploit.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...