Pensioni | via sette anni prima con maxi scivolo nelle grandi imprese

Pensioni d'oro - tagli al via a giugno : Arriva a giugno il taglio delle Pensioni d'oro. «Nel mese di giugno 2019 viene recuperata la differenza relativa al periodo gennaio-marzo 2019», si legge nel messaggio Inps sulla «riduzione dei trattamenti Pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000» pubblicato sul sito dell'Istituto. In soluzione unica scatta, relativamente al primo trimestre dell'anno, per le Pensioni interessate dal taglio della perequazione, il conguaglio ...

Dal 10 giugno via al contributo di solidarietà su Pensioni a partire da € 3800 : È una misura fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle e molto caldeggiata fin dalla nascita del nuovo esecutivo, tanto è vero che era inserita nel programma di governo che ha unito M5S e Lega. Si tratta del cosiddetto taglio sulle pensioni d’oro tramite contributo di solidarietà. Il contributo di solidarietà andrà a colpire le pensioni sopra i 100.000 euro lordi che tradotti in soldi effettivi che entrano nelle tasche di questi pensionati, ...

Pensioni Lavori usuranti : cosa succede alle domande inviate dopo il 1° maggio : Come ribadito dall’Inps, sono scaduti i termini per presentare domanda di accertamento requisiti per accedere alla Pensione Lavori usuranti: il termine ultimo è stato lo scorso 1° maggio 2019. Questo il testo dell’avviso pubblicato dall’istituto sul portale: “Il 1° maggio 2019 è il termine ultimo per presentare le domande di riconoscimento dello svolgimento di Lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai lavoratori che ...

Taglio Pensioni d’oro! Da giugno via al prelievo da quelle sopra i 100mila euro : Scatta la sforbiciata sulle pensioni voluta dai grillini. L'Inps pronta per il "prelievo" sugli assegni di giugno. Il Taglio sulle pensioni d’oro previsto dalla prima legge di bilancio del governo Conte diventa realtà. Una circolare dell’Inps annuncia il via da giugno: la riduzione partirà dal 15% per la quota di assegni tra 100mila e 130mila euro fino ad arrivare al 40% per la quota oltre 500mila euro. La manovra approvata dalla ...

Pensioni d'oro - da giugno via al taglio degli assegni oltre 100mila euro lordi annui : Arriva da giugno il taglio sulle Pensioni d'oro previsto dalla legge di Bilancio. Lo chiarisce l'Inps con una circolare nella quale si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per la durata di 5 ...

Pensioni : 1 giugno in piazza - in Sicilia al via assemblee organizzate : Palermo, 6 mag. (AdnKronos) - La tutela delle Pensioni, una legge sulla non autosufficienza, il diritto all’assistenza sanitaria adeguata e la riduzione delle tasse. Sono alcune delle motivazioni che porteranno i pensionati, con i sindacati di categoria Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilpensionati, in piazza

