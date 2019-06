Morandi,al via demolizione case v.Porro

genovesergio76 : Ponte Morandi, al via la demolizione delle case di via Porro - repubblica : RT @RepubblicaTv: Ponte Morandi, al via la demolizione dei palazzi in via Porro - venti4ore : Genova: Ponte Morandi, demolita la prima casa via Porro -

Al via l'abbattimento delle primea rischio di via, sotto il moncone Est di ponte, a Genova.Niente esplosivo per la presenza di amianto nelle costruzioni. All'opera una grossa gru e un "cannone" che spara acqua nebulizzata sul palazzo, per contenere le polveri. L'intervento è propedeutico alladelle pile 10 e 11 che avverrà con esplosivi intorno al 24 giugno,data indicata dal sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione, Marco Bucci, quale "best option".(Di lunedì 3 giugno 2019)