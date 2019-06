L' ultimatum di Conte ai partiti di governo 

agi

(Di lunedì 3 giugno 2019) All'apice delle tensioni nel governo, Giuseppeconvoca la stampa a Palazzo Chigi per lanciare un messaggio ai due azionisti di maggioranza: se si vuole andare avanti, basta con le polemiche sui social e per mezzo delle veline alla stampa, altrimenti il presidente del Consiglio è pronto a rimettere il mandato nelle mani del Presidente della Repubblica. Nel Salone dei Galeoni di Palazzo Chigi, davanti a più di 120 giornalisti e operatori accreditati,precisa subito che il suo unico "faro" rimane il giuramento sulla Costituzione pronunciato in occasione del suo insediamento a Palazzo Chigi. Un modo per rimarcare il suo ruolo terzo rispetto a Lega e Movimento 5 Stelle. Tornerà, poi, sull'argomento rispondendo alle domande dei cronisti: "Ho dato la mia disponibilità perché ritenevo fosse un Movimento che chiedeva il cambiamento, un movimento sano: io non mi sono mai iscritto al ...

AnnaAscani : Il presidente del Consiglio non eletto, mai candidato da nessuno, convoca la stampa per lanciare un presunto ultima… - Agenzia_Ansa : Dopo l'ultimatum di @GiuseppeConteIT i primi problemi: interrotta dopo un'ora la riunione sullo #sbloccacantieri.… - Agenzia_Ansa : Anche il vicepremier #M5s @luigidimaio risponde all'ultimatum di @GiuseppeConteIT : 'Noi leali, basta attacchi a… -