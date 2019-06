L’Ex carcere infestato viene messo in vendita

L’Ex presidente della Confindustria siciliana Antonello Montante è stato condannato a 14 anni di carcere per “associazione per delinquere” : L’ex presidente della Confindustria siciliana Antonello Montante è stato condannato a 14 anni di carcere per le accuse di “associazione per delinquere finalizzata alla corruzione” e “accesso abusivo a sistema informatico”. Montante – che aveva ottenuto una certa popolarità grazie

Chelsea Manning - L’Ex talpa di Wikileaks esce dal carcere dopo 62 giorni : Chelsea Manning ha lasciato il carcere dopo 62 giorni. L’ex analista dell’intelligence americana e talpa di Wikileaks era detenuta nella prigione “William G. Truesdale” di Alexandria, in Virginia, con l’accusa di oltraggio alla Corte per essersi rifiutata di testimoniare davanti a un giudice federale sull’organizzazione fondata da Julian Assange. La Manning, che ha deciso di diventare donna nel 2013, era stata ...

Italia-Corea - Byron Moreno insulta Trapattoni! La risposta delL’Ex ct azzurro è velenosa : “nemmeno il carcere…” : L’ex arbitro di Italia-Corea ha dato del codardo a Trapattoni, ricevendo una risposta davvero dura da parte dell’ex ct azzurro Byron Moreno è tornato a parlare di Italia-Corea, diciassette anni dopo aver di fatto eliminato gli azzurri dal Mondiale del 2002 con un arbitraggio a dir poco scandaloso. Interrogato su quel match, l’ecuadoregno si è dato un 8 in pagella, permettendosi di insultare anche Trapattoni: “come ...

Michael Cohen - L’Ex avvocato di Donald Trump - oggi andrà in carcere per iniziare a scontare una pena di tre anni per uso illecito di fondi elettorali : Michael Cohen, ex avvocato e faccendiere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, oggi entrerà nel carcere federale di Otisville, nello Stato di New York, dove dovrò scontare una condanna di tre anni. Cohen era stato condannato lo scorso dicembre per uso

Trattativa Stato-Mafia - procura chiede 9 anni di carcere per L’Ex ministro Mannino dopo l’assoluzione in primo grado : La procura generale di Palermo ha chiesto la condanna a 9 anni di carcere per l’ex ministro Calogero Mannino, imputato di minaccia a corpo politico dello Stato. I magistrati insistono quindi nella loro ricostruzione del ruolo dell’ex esponente democristiano nella Trattativa Stato-Mafia. Mannino, che ha scelto il rito abbreviato ed è giudicato separatamente rispetto agli altri imputati, era infatti stato assolto in primo grado per ...

Roma - L’Ex M5s De Vito scrive alla Raggi dal carcere : “Non mi dimetto da presidente dell’Assemblea capitolina” : “In questo periodo ho pensato spesso, per il rispetto che ho verso l’istituzione, di dimettermi da presidente dell’Assemblea capitolina, carica che ho amato e che ritengo di avere svolto con onore e con piena cognizione dei suoi equilibri e tecnicismi dall’altro. Ma non posso, non voglio e non debbo farlo! Credo con forza nella Giustizia e Giustizia con forza chiedo!”. Lo scrive Marcello De Vito, arrestato il 20 marzo scorso per ...

L’Ex presidente sudanese Omar al Bashir è stato portato in un carcere di massima sicurezza a Khartoum : L’ex presidente del Sudan Omar al Bashir è stato portato nel carcere di massima sicurezza di Kobar, nella capitale Khartoum: la notizia, scrive Reuters, è stata data martedì da due parenti di al Bashir rimasti anonimi. Al Bashir – che

