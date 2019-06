Iran | i giochi di parole e la necessità dei negoziati

Da The Last of Us 2 a Death Stranding - quali giochi PS4 uscIranno su PS5? : Quando Naughty Dog ha annunciato The Last of Us 2, un po' tutto il popolo nerd si è ritrovato ad esultare. Naturale quando allo sviluppo troviamo gli stessi autori della saga di Uncharted, e quando abbiamo di fronte il sequel di uno dei videogame più apprezzati delle ultime due generazioni. Le avventure post-apocalittiche di Ellie e Joel sono infatti entrate di diritto nell'Olimpo videoludico, e l'idea di un secondo capitolo più "grosso, grande ...

Mark Cerny conferma : alcuni giochi PS4 uscIranno anche per PS5 : In occasione di un'intervista concessa a Wired USA, il progettista dell'attesissima console di nuova generazione targata Sony ha confermato anche l'arrivo di titoli cross-gen.In parole povere, Cerny dichiara: "L'obbiettivo è di rendere il passaggio tra le due generazioni agevole, come per ogni sistema ci saranno naturalmente nuovi giochi per PlayStation 5, ma non mancheranno nemmeno titoli cross-gen disponibili sia per PS4 che per la nuova ...